Бывший петербургский завод Nissan выпустил тысячи автомобилей под новым брендом: все подробности

Ранее мы писали АвтоВАЗ запатентовал логотип нового бренда Х На прошлой неделе глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о планах выпускать автомобили под новым брендом ... Читать далее

Пресс-служба бывшего российского завода Nissan, а ныне предприятия с незатейливым названием «Автозавода Санкт-Петербург», одновременно с петербургскими чиновниками сообщили о возобновлении производства автомобилей под новым брендом – Xcite, пишет портал Петербург2 . Название образовано от английского глагола to excite, что означает «волновать», «будоражить». По задумке маркетологов, он призван вдохновлять своих владельцев наслаждаться жизнью в кругу семьи и друзей.

Журналисты Авторевю выяснили, что уже собрано более трех тысяч автомобилей. Идет накопление склада. Продажи стартуют весной. Автомобили будут реализовывать, вероятнее всего, через дилерскую сеть Lada. Правда, попавший под санкции АвтоВАЗ всеми силами старается дистанцироваться от проекта, чтобы не навлечь беду на своих китайских партнеров. Для нового бренда уже придуман собственный слоган: «Выигрывай в самом важном». В оформлении дилерских центров и рекламных материалов будет использована желто-зеленая цветовая гамма.

Первую модель назвали Lada X-Cross 7. По факту это кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max – рестайлинговая версия популярного в России Tiggo 7 Pro, который после обновления получил опциональный полный привод. Телеграм-каналу «Автопоток» даже удалось раздобыть первые шпионские снимки новинки. По его информации, с февраля коллектив петербургского автозавода дружно уйдет в простой на два месяца. Продажи Lada X-Cross 7 начнутся в апреле 2024 года.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7 Pro Max (от 2 829 900 Р )

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