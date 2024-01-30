Бывший петербургский завод Nissan выпустил тысячи автомобилей под новым брендом: все подробности
Фото: Xcite
Фото: телеграм-канал "Автопоток"
Фото: телеграм-канал "Автопоток"
Фото: телеграм-канал "Автопоток"
Журналисты Авторевю выяснили, что уже собрано более трех тысяч автомобилей. Идет накопление склада. Продажи стартуют весной. Автомобили будут реализовывать, вероятнее всего, через дилерскую сеть Lada. Правда, попавший под санкции АвтоВАЗ всеми силами старается дистанцироваться от проекта, чтобы не навлечь беду на своих китайских партнеров. Для нового бренда уже придуман собственный слоган: «Выигрывай в самом важном». В оформлении дилерских центров и рекламных материалов будет использована желто-зеленая цветовая гамма.
Первую модель назвали Lada X-Cross 7. По факту это кроссоверы Chery Tiggo 7 Pro Max – рестайлинговая версия популярного в России Tiggo 7 Pro, который после обновления получил опциональный полный привод. Телеграм-каналу «Автопоток» даже удалось раздобыть первые шпионские снимки новинки. По его информации, с февраля коллектив петербургского автозавода дружно уйдет в простой на два месяца. Продажи Lada X-Cross 7 начнутся в апреле 2024 года.
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За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
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05.12.2023, 11:59
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