Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина
Олеся Абраменко, помимо АО «Стоков Машинное Оборудование», возглавила также учрежденное компанией ООО «Стоков конструкция», которое специализируется на оптовой торговле машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства. 99% ООО «Стоков конструкция» принадлежит ООО «Группа Астон», аффилированном с инвестором Игорем Кимом.
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19.02.2024, 18:11
Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
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19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
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19.02.2024, 14:59
Российский автопарк стремительно стареет. Названы марки-долгожители
Эксперты одной из крупных страховых компаний проанализировали статистику оформления договоров ОСАГО и пришли к выводу, что старых автомобилей на российских дорогах с каждым годом становится все больше.Читать далее
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19.02.2024, 13:32
Онлайн-конференция «Автомаркетолог» раскроет все секреты американских дилеров
Очередное онлайн-мероприятие «Автомаркетолога» состоится 20 февраля и будет посвящено итогам главной дилерской конференции NADA Show 2024, которая прошла в начале февраля в Лас-Вегасе.Читать далее
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19.02.2024, 09:30
Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома
Двадцатитрехлетний Исайя Уокер вышел из аризонской тюрьмы и хотел доехать домой на автомобиле. Переговоры с водителем автовоза быстро зашли в тупик, поэтому парень просто угнал грузовик вместе с десятком спорткаров общей стоимостью свыше 1 млн долларов.Читать далее
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19.02.2024, 08:53
Подержанный королевский Jaguar продают по цене нового. Он тихий, но смертоносный
В английском Аскоте продадут с аукциона кроссовер Jaguar I-Pace, первым владельцем которого был король Великобритании Карл III. За электрокар 2018 года выпуска планируют выручить не меньше, чем стоит сейчас аналогичный новый автомобиль.Читать далее
-
19.02.2024, 18:11
Китайский седан умирает в прямом эфире: хозяйка записала видео у дилерского центра
Китайский седан BAIC U5 Plus начал хандрить через полтора месяца после покупки. На приборной панели загорались россыпи ошибок, тачскрин медиасистемы не реагировал на прикосновения, не работал центральный замок. Дилер пытался устранить неисправности, но они возвращались.Читать далее
-
19.02.2024, 16:09
Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения «СтопХам» к шести годам лишения свободы. Поводом для уголовного дела послужил конфликт со спецназом на Ярославском шоссе.Читать далее
-
19.02.2024, 14:59
Российский автопарк стремительно стареет. Названы марки-долгожители
Эксперты одной из крупных страховых компаний проанализировали статистику оформления договоров ОСАГО и пришли к выводу, что старых автомобилей на российских дорогах с каждым годом становится все больше.Читать далее
-
19.02.2024, 13:32
Онлайн-конференция «Автомаркетолог» раскроет все секреты американских дилеров
Очередное онлайн-мероприятие «Автомаркетолога» состоится 20 февраля и будет посвящено итогам главной дилерской конференции NADA Show 2024, которая прошла в начале февраля в Лас-Вегасе.Читать далее
-
19.02.2024, 09:30
Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома
Двадцатитрехлетний Исайя Уокер вышел из аризонской тюрьмы и хотел доехать домой на автомобиле. Переговоры с водителем автовоза быстро зашли в тупик, поэтому парень просто угнал грузовик вместе с десятком спорткаров общей стоимостью свыше 1 млн долларов.Читать далее
-
19.02.2024, 08:53
Подержанный королевский Jaguar продают по цене нового. Он тихий, но смертоносный
В английском Аскоте продадут с аукциона кроссовер Jaguar I-Pace, первым владельцем которого был король Великобритании Карл III. За электрокар 2018 года выпуска планируют выручить не меньше, чем стоит сейчас аналогичный новый автомобиль.Читать далее
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