Бывший российский завод Volvo Trucks сменил директора. Предприятие возглавила женщина

19.02.2024, 09:30

Заключенный освободился из тюрьмы и сразу угнал автовоз с дорогими спорткарами. Ему просто надо было доехать до дома

Двадцатитрехлетний Исайя Уокер вышел из аризонской тюрьмы и хотел доехать домой на автомобиле. Переговоры с водителем автовоза быстро зашли в тупик, поэтому парень просто угнал грузовик вместе с десятком спорткаров общей стоимостью свыше 1 млн долларов.Читать далее