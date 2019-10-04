4 октября 2019, 16:43
Бывший шеф-дизайнер Skoda покинул Rolls-Royce
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Шеф-дизайнер Rolls-Royce Йозеф Кабан покинул свой пост всего через полгода после начала работы. Причины его ухода, как и фамилию преемника, компания пока не раскрывает.
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Его карьера в качестве дизайнера автомобилей началась в концерне Volkswagen Group. Еще обучаясь в Академии, он принял участие в конкурсе среди студентов-дизайнеров, занял второе место и был приглашен на работу сначала в качестве младшего ассистента дизайнера, а затем и в качестве дизайнера экстерьеров. В концерне он успел поработать на обликом гиперкара Bugatti Veyron, затем возглавил в 2003 году дизайн-подразделение Audi. В 2008 году пришел в Skoda, где проработал следующие 9 лет. Через несколько месяцев после премьеры рестайлинговой Skoda Octavia со спорной двухсекционной передней оптикой Йозеф Кабан уволился из Skoda, чтобы занять кресло шеф-дизайнера BMW вместо перешедшего в Infinity Карима Хабиба.
В BMW Йозеф Кабан руководил разработкой концепт-кара BMW Vision iNext, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года. На его базе в 2021 году построят электрический кроссовер по габаритам близкий к X5. В марте 2019 года Кабан занял пост главного дизайнера Rolls-Royce. Сейчас, полгода спустя, он покинул британскую марку и концерн BMW Group, в целом. По официальной версии, чтобы «преследовать другие интересы». Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поблагодарил Йозефа Кабана за вклад, который он внес во время своей недолгой работы в качестве шеф-дизайнера, и пожелал ему всего самого наилучшего в будущем. Имя нового шеф-дизайнера Rolls-Royce обещают назвать позднее.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
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