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4 октября 2019, 16:43

Бывший шеф-дизайнер Skoda покинул Rolls-Royce

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Шеф-дизайнер Rolls-Royce Йозеф Кабан покинул свой пост всего через полгода после начала работы. Причины его ухода, как и фамилию преемника, компания пока не раскрывает.
Бывший шеф дизайнер Skoda покинул Rolls Royce

Фото взято из открытых источников

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Йозеф Кабан родился в 1973 году в Чехословакии. Окончив на факультет промышленного дизайна Академии изящных искусств и дизайна в Братиславе (Словакия), он в 1997 году получил степень в Королевском колледже искусств в Лондоне (Великобритания).

Его карьера в качестве дизайнера автомобилей началась в концерне Volkswagen Group. Еще обучаясь в Академии, он принял участие в конкурсе среди студентов-дизайнеров, занял второе место и был приглашен на работу сначала в качестве младшего ассистента дизайнера, а затем и в качестве дизайнера экстерьеров. В концерне он успел поработать на обликом гиперкара Bugatti Veyron, затем возглавил в 2003 году дизайн-подразделение Audi. В 2008 году пришел в Skoda, где проработал следующие 9 лет. Через несколько месяцев после премьеры рестайлинговой Skoda Octavia со спорной двухсекционной передней оптикой Йозеф Кабан уволился из Skoda, чтобы занять кресло шеф-дизайнера BMW вместо перешедшего в Infinity Карима Хабиба.

В BMW Йозеф Кабан руководил разработкой концепт-кара BMW Vision iNext, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года. На его базе в 2021 году построят электрический кроссовер по габаритам близкий к X5. В марте 2019 года Кабан занял пост главного дизайнера Rolls-Royce. Сейчас, полгода спустя, он покинул британскую марку и концерн BMW Group, в целом. По официальной версии, чтобы «преследовать другие интересы». Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поблагодарил Йозефа Кабана за вклад, который он внес во время своей недолгой работы в качестве шеф-дизайнера, и пожелал ему всего самого наилучшего в будущем. Имя нового шеф-дизайнера Rolls-Royce обещают назвать позднее.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Rolls-Royce Ghost посвятили «вечной любви»
Это уже не автомобиль, а произведение искусства. Практической ценности в этих наворотах разумеется нет никакой, но читать о них интересно, рассматривать тоже.
Ольга
Rolls-Royce Ghost: Series II
Автомат, адаптирующийся под стиль вождения и рельеф местности - это круто. Не автомобиль, а космический корабль. Но и цена соответствующая, жаль, что такой уровень комфорта доступен лишь избранным.
Сергей
В Rolls-Royce Wraith можно загадывать желания
Даже страшно представить себе, сколько может стоить удовольствие любоваться падающими звездами, не выходя из автомобиля. Хотелось бы хоть приблизительно стоимость узнать)
Михаил
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Бывший шеф-дизайнер Skoda покинул Rolls-Royce
{{material_127508}}Йозеф Кабан родился в 1973 году в Чехословакии. Окончив на факультет промышленного дизайна Академии изящных искусств и дизайна в Братиславе (Словакия), он в 1997 году получил степень в Королевском колледже искусств в Лондоне (Великобритания).Его карьера в качестве дизайнера автомобилей началась в концерне Volkswagen Group. Еще обучаясь в Академии, он принял участие в конкурсе среди студентов-дизайнеров, занял второе место и был приглашен на работу сначала в качестве младшего ассистента дизайнера, а затем и в качестве дизайнера экстерьеров. В концерне он успел поработать на обликом гиперкара Bugatti Veyron, затем возглавил в 2003 году дизайн-подразделение Audi. В 2008 году пришел в Skoda, где проработал следующие 9 лет. Через несколько месяцев после премьеры рестайлинговой Skoda Octavia со спорной двухсекционной передней оптикой Йозеф Кабан уволился из Skoda, чтобы занять кресло шеф-дизайнера BMW вместо перешедшего в Infinity Карима Хабиба.В BMW Йозеф Кабан руководил разработкой концепт-кара BMW Vision iNext, премьера которого состоялась в сентябре 2018 года. На его базе в 2021 году построят электрический кроссовер по габаритам близкий к X5. В марте 2019 года Кабан занял пост главного дизайнера Rolls-Royce. Сейчас, полгода спустя, он покинул британскую марку и концерн BMW Group, в целом. По официальной версии, чтобы «преследовать другие интересы». Глава Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос поблагодарил Йозефа Кабана за вклад, который он внес во время своей недолгой работы в качестве шеф-дизайнера, и пожелал ему всего самого наилучшего в будущем. Имя нового шеф-дизайнера Rolls-Royce обещают назвать позднее.
2019-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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