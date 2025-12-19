Почему экс-глава BMW считает современные автомобили марки спорными — мнение эксперта

Бывший топ-менеджер BMW назвал внешний вид новых моделей неудачным

Бывший руководитель BMW высказал свое мнение о дизайне новых моделей. Он отметил, что внешний вид машин вызывает вопросы. Многие покупатели выбирают бренд, не обращая внимания на детали. В материале раскрываются неожиданные нюансы и причины такой популярности.

В автомобильном мире не утихают споры о внешности современных моделей BMW. Недавно бывший вице-президент концерна, Боб Лутц, поделился своим взглядом на то, как изменился дизайн автомобилей этой марки за последние годы. По информации «Российской Газеты», опытный управленец, стоявший у истоков легендарных серий, не скрывает разочарования от того, как выглядят новые машины.

Лутц, который в свое время отвечал за глобальные продажи и маркетинг BMW, считает, что нынешние автомобили бренда стали слишком вычурными. По его мнению, передние части некоторых моделей выглядят чрезмерно агрессивно и даже неуклюже. Он отмечает, что пропорции кузова, линии и детали вызывают у него недоумение. Особенно его удивляет, что подобный стиль оказался востребованным на азиатском рынке, где, как оказалось, покупатели с энтузиазмом принимают такие решения.

Бывший топ-менеджер уверен: многие клиенты выбирают BMW не из-за привлекательности дизайна, а исключительно из-за статуса марки. Он подчеркивает, что для части покупателей важнее принадлежность к премиальному сегменту, чем гармония форм и эстетика. Даже если им не нравятся отдельные элементы, такие как фары, решетка радиатора или общие пропорции, они все равно делают выбор в пользу BMW, руководствуясь репутацией бренда.

Стоит напомнить, что Боб Лутц внес значительный вклад в развитие компании. В начале 1970-х годов он занимал одну из ключевых должностей и был инициатором создания спортивного подразделения BMW Motorsport GmbH, которое позже стало известно как BMW M GmbH. Под его руководством появились такие культовые модели, как первая 3-я серия (E21), представительская 7-я серия (E23) и элегантное купе E24. Его мнение по-прежнему вызывает интерес у автомобильной общественности.

Фото: BMW

Как пишет «Российская Газета», Лутц не впервые высказывает критику в адрес современных тенденций в дизайне. Он отмечает, что увеличение размеров фирменных «ноздрей» на решетке радиатора и смелые эксперименты с формами не всегда находят отклик у поклонников марки. Тем не менее, BMW продолжает следовать выбранному курсу, ориентируясь на новые рынки и предпочтения покупателей, что вызывает неоднозначную реакцию среди экспертов и автолюбителей.