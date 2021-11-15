Бывший владелец электромобиля: про «Теслу» (коробку с болтами), или на чем лучше ехать в Пятигорск
Поэтому каждое мнение бывшего или действующего владельца электрокара может представлять неподдельный интерес, ведь самое полезное в жизни, словами классика, – это личный опыт. Делимся рассказом одного из таких «бывалых» (Григорий Погосян):
«Я 5 лет эксплуатировал в Москве электромобиль Mitsubishi i-MIEV. Ничего удобнее не существует. За эти годы потратил на него 1 тыс. рублей - колесо спустило. Заряжал из окна, живу на 2 этаже, есть возможность подогнать машину под окна, сосед снизу был не против - оно ж не дымит, не воняет и не трещит. Полная зарядка - примерно 10 рублей. Летом хватало на 100-130 км, зимой на 70-90 км; для города достаточно. Но…
Вот на 3-й Фрунзенской, к примеру, место возле «зарядки»-розетки всегда занято каким-то «Опелем» из Орловской губернии… Брал на тест недавно сказочный Jaguar i-Pace - просто следующая ступень автоэволюции. Опять же «но»: из обычной розетки он заряжается двое суток. Оно вам надо? Только если у вас свой гараж или частный дом. И там есть 380В. Обычные, кстати, автопроизводители «Теслу» съедят за несколько лет. Поскольку эту коробку с болтами никак невозможно сравнивать с Audi e-tron или Porsche Taycan. Это примерно как детский самодельный трёхколёсный «велик» из деревяшек от ящика из-под апельсинов и новый «Мерседес».
Свято место пусто не бывает (см. фото)
«Как тяжко приехать на «зарядку» на последнем киловатте, а там стоит «бензожор», - пишет в своем блоге Ия Гордеева, председатель «Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры».
По словам эксперта, электромобильное сообщество уважало проблемы друг друга: «Отмечались на PlugShare, переставляли машины после окончания заряда, не заряжались после 80%, если кто-то стоял в очереди. Теперь все меняется: сегмент расширился и среди нас не только энтузиасты отрасли, но и обычные водители, для которых электромобиль - не новация, а просто средство передвижения. И теперь мы боремся за место уже не с нерадивыми водителями ДВС, а сами с собой».
Так и хочется добавить: то ли еще будет…
- 10 500 000 РPorsche Taycan 2020 в Москве
- 6 547 059 РJaguar I-Pace 2019 в Москве
- 6 704 819 РJaguar I-Pace 2019 в Москве
- 6 299 000 РJaguar I-Pace 2018 в Москве
- 17 400 000 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 6 199 000 РJaguar I-Pace 2020 в Москве
- 6 595 000 РJaguar I-Pace 2019 в Москве
- 5 999 000 РJaguar I-Pace 2019 в Москве
- 15 964 222 РPorsche Taycan 2021 в Москве
- 6 500 000 РAudi e-tron 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий