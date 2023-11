C аукциона продали самый дорогой Ferrari в истории

Ранее мы писали Найдите 10 отличий: один из этих Ferrari на самом деле BMW Превращение стоковой модели в люксовый автомобиль – явление не такое уж редкое. Но эта копия Ferrari, построенная ... Читать далее

Самым дорогим автомобилем Ferrari стал чрезвычайно редкий 250 GTO 1962 года выпуска. Его окончательная цена с учетом комиссии составила 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по текущему курсу. Предыдущий рекорд принадлежал другому Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, проданному на RM Sotheby's в августе 2018 года за 48,4 млн рублей.

Уникальность проданного в этом году Ferrari 250 GTO заключается в том, что это был единственный Tipo 1962 года, на котором выступала заводская гоночная команда. Машина даже финишировала первой в своем классе на 1000-километровой дистанции Нюрбургринга 1962 года. Однако ей не удалось завершить гонку «24 часа Ле-Мана» того же года из-за проблем с перегревом двигателя.

Фото: RM Sotheby's

Первоначально этот Ferrari имел 4,0-литровый двигатель V12 – единственный GTO в гонках Scuderia, получивший такой мотор. Но после Ле-Мана его заменили на заводе на стандартный 3,0-литровый агрегат. В 1974 году автомобиль приобрел председатель американской организации Ferrari Club of America, а с 1985 года спорткар принадлежал частному коллекционеру, который демонстрировал машину на различных конкурсах и фестивалях. В 2011 году автомобиль победил в номинации Best of Show на конкурсе элегантности на острове Амелия.

Несмотря на то, что проданный Ferrari 250 GTO стал самым дорогим автомобилем итальянской марки, ему далеко до титула самого дорогого в мире автомобиля. Напомним, в мае 2022 года на закрытом аукционе кто-то заплатил невероятные 143 млн долларов за Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года.

