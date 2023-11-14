C аукциона продали самый дорогой Ferrari в истории
Фото: RM Sotheby's
Уникальность проданного в этом году Ferrari 250 GTO заключается в том, что это был единственный Tipo 1962 года, на котором выступала заводская гоночная команда. Машина даже финишировала первой в своем классе на 1000-километровой дистанции Нюрбургринга 1962 года. Однако ей не удалось завершить гонку «24 часа Ле-Мана» того же года из-за проблем с перегревом двигателя.
Несмотря на то, что проданный Ferrari 250 GTO стал самым дорогим автомобилем итальянской марки, ему далеко до титула самого дорогого в мире автомобиля. Напомним, в мае 2022 года на закрытом аукционе кто-то заплатил невероятные 143 млн долларов за Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года.
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