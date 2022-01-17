17 января 2022, 07:29
C какой скоростью надо ездить, чтобы продлить жизнь автомобилю
Режим эксплуатации автомобиля оказывает существенное влияние на срок его службы. Повышенные нагрузки на мотор и трансмиссию закономерно приводят к поломкам и дорогостоящему ремонту.
Дарья Климова Фото: Depositphotos
Ранее мы писали
По закону движение на транспортном средстве с неработающими стеклоочистителями запрещено. А это значит, что ...Читать далее
Разумеется, постоянно ездить в оптимальном режиме невозможно, поэтому не надо специально думать о том, как вы ездите. Намного важнее в ситуации плотного городского трафика регулярно обслуживать автомобиль и вовремя заливать хорошее моторное масло. Менять его надо по регламенту, предписанному автопроизводителем, или даже чаще.
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 3 490 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 970 000 РMercedes GLA-класс 2018 в Москве
- 540 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 630 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
- 850 000 РLand Rover Range Rover 2006 в Москве
- 6 499 000 РMercedes Maybach S-класс 2014 в Москве
- 910 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
Новости по теме
Кладбище Ferrari, разбитых на краш-тестах, заставить плакать любого
17.01.2022, 08:11
Немцы превратили нашу «Ниву» в пикап с бассейном
15.01.2022, 16:48
Почему вам нужен гидравлический домкрат
14.01.2022, 21:00
Новости по теме
Кладбище Ferrari, разбитых на краш-тестах, заставить плакать любого
17.01.2022, 08:11
Немцы превратили нашу «Ниву» в пикап с бассейном
15.01.2022, 16:48
Почему вам нужен гидравлический домкрат
14.01.2022, 21:00
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин