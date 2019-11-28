28 ноября 2019, 13:08
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
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Продажи люксовых автомобилей демонстрируют в России стабильный рост, но налогов с них платится все меньше. Эксперты выяснили, что количество состоящих на налоговом учете автомобилей стоимостью более 10 млн рублей сократилось на 26,5%.
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Некоторые регионы предоставляют определенным категориям граждан налоговые льготы. Например, в Москве родитель в многодетной семье освобождается от уплаты транспортного налога вне зависимости от мощности автомобиля. А ведь именно в столице зарегистрировано более половины от общего количества элитных автомобилей. Второй путь уйти от налогов – перерегистрировать автомобиль на юридическое лицо. В 2018 году в собственности организаций стало на 334 люксовые машины больше, чем годом ранее.
Кроме того, причиной может стать исключительно технический момент – списке автомобилей, облагаемых налогом с коэффициентом 3, который ежегодной составляет Минпромторг, в 2017 году значилось 165 моделей, а в 2018-м – уже 153 модели. В результате число роскошных автомобилей с 2015 по 2018 годы практически удвоилось, а начисления по транспортному налогу в сегменте от 5 до 10 млн рублей сократились на треть.
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