26 декабря 2017, 18:14
C Новый Годом от челябинских автомобилистов. Видео
В преддверии главного праздника – Нового Года – автомобилисты из Челябинска решили поздравить россиян необычным способом. Они построили елку из 65 внедорожников.
Когда стемнело, участники праздничного флешмоба – члены местного клуба любителей off road – зажгли фары и аварийные сигналы. Изначально в мероприятии должно было принять участие 80 авто, но часть водителей не дождалась вечера.
Чтобы заснять елку полностью, организатором пришлось воспользоваться квадрокоптером. Площадкой для построения автомобильной елки стало поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.
Чтобы заснять елку полностью, организатором пришлось воспользоваться квадрокоптером. Площадкой для построения автомобильной елки стало поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.
Читайте по теме
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
26.12.2017, 19:30
«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
26.12.2017, 10:35
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
22.12.2017, 09:01
Cordiant и шинный завод в Ярослвле: юбилей на двоих
20.12.2017, 09:04
«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
19.12.2017, 10:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
Читайте по теме
Свободных Mazda CX-9 у дилеров почти нет
26.12.2017, 19:30
«Глас народа»: насколько эффективны шумозащитные экраны?
26.12.2017, 10:35
Заводские успехи. Итоги 2017 года, часть II
22.12.2017, 09:01
Cordiant и шинный завод в Ярослвле: юбилей на двоих
20.12.2017, 09:04
«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
19.12.2017, 10:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
Lyuda Chernikova27.12.2017 00:38
Заработок от 20000 рублей в день!!!
Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http:// sngrek.pw
Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка?
- Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться.
- Без рутинной работы.
- Без обмана и чтобы деньги были достойные.
Именно готовый заработок, а не бесполезный курс!
Подробности на -> http:// sngrek.pw
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на -> http:// sngrek ...
Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на -> http:// sngrek ...
Заработок от 20000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? - Без сложных курсов, в которых вы не можете разобраться. - Без рутинной работы. - Без обмана и чтобы деньги были достойные. Именно готовый заработок, а не бесполезный курс! Подробности на -> http:// sngrek ...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное