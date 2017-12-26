26 декабря 2017, 18:14

C Новый Годом от челябинских автомобилистов. Видео

В преддверии главного праздника – Нового Года – автомобилисты из Челябинска решили поздравить россиян необычным способом. Они построили елку из 65 внедорожников.
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Когда стемнело, участники праздничного флешмоба – члены местного клуба любителей off road – зажгли фары и аварийные сигналы. Изначально в мероприятии должно было принять участие 80 авто, но часть водителей не дождалась вечера.

Чтобы заснять елку полностью, организатором пришлось воспользоваться квадрокоптером. Площадкой для построения автомобильной елки стало поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.

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Обсуждение на форуме (1)
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C Новый Годом от челябинских автомобилистов. Видео
Когда стемнело, участники праздничного флешмоба – члены местного клуба любителей off road – зажгли фары и аварийные сигналы. Изначально в мероприятии должно было принять участие 80 авто, но часть водителей не дождалась вечера. Чтобы заснять елку полностью, организатором пришлось воспользоваться квадрокоптером. Площадкой для построения автомобильной елки стало поле на подъезде к городу со стороны поселка Кременкуль.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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