Почему модернизация самого универсального транспортного самолета ВВС США важна для будущего военной авиации

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 февраля 2026, 20:42

C-17 Globemaster III получит новый пилотажно-навигационный комплекс от Boeing

C-17 Globemaster III получит новый пилотажно-навигационный комплекс от Boeing

Почему модернизация самого универсального транспортного самолета ВВС США важна для будущего военной авиации

C-17 Globemaster III получит новый пилотажно-навигационный комплекс от Boeing

C-17 Globemaster III называют самым универсальным грузовым самолетом ВВС США. Теперь ему предстоит масштабная модернизация, которая позволит эксплуатировать машину еще минимум полвека. В чем суть обновления и почему это событие уже обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.

C-17 Globemaster III называют самым универсальным грузовым самолетом ВВС США. Теперь ему предстоит масштабная модернизация, которая позволит эксплуатировать машину еще минимум полвека. В чем суть обновления и почему это событие уже обсуждают эксперты - разбираемся в деталях.

Модернизация C-17 Globemaster III - событие, которое может изменить баланс сил в военной авиации. Этот самолет уже давно стал символом мобильности и оперативности американской ВВС, и теперь ему предстоит получить новую «начинку», способную продлить его работу еще на 50 лет. 

Главная перспектива грядущего апгрейда - установка современного пилотажно-навигационного комплекса на базе Boeing. Это не просто обновление приборной панели: речь идет о полном переходе на цифровые технологии, которые позволяют экипажу работать эффективнее, а самолету - выполнять более сложные задачи. Новый комплекс обеспечит интеграцию с современными альтернативными связями, управлением и навигацией, что особенно важно для операций в условиях радиоэлектронной борьбы и киберугроз.

Инженеры Boeing обещают, что после перехода C-17 сможет не только перевозить грузы и десанты, но и выполнять задачи, которые раньше были не доступны для транспортной авиации. Например, речь идет о поддержке беспилотных систем, автоматизации процессов и даже возможностях развития с перспективными системами вооружения. Это превращает C-17 в универсальную платформу, позволяющую адаптироваться к любым вызовам в будущем.

Еще один важный аспект – экономическая эффективность. Вместо того, чтобы тратить миллиарды на разработку нового самолета, Пентагон инвестирует в проверенную платформу, которая уже доказала свою надежность. Такой подход позволяет не только сэкономить средства, но и сохранить уникальные технологии, накопленные за годы эксплуатации C-17. Кроме того, модернизация дает возможность быстро внедрить новые технологии без необходимости проведения длительных испытаний и сертификаций.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Уфа Челябинск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться