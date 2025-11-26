Электрокар против классики: кто быстрее на прямой – неожиданный финал гонки

C8 Corvette и Tesla Model S Plaid устроили дуэль на четверть мили – результат удивил всех

C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.

C8 Corvette и Tesla Model S Plaid встретились на дрэг-стрипе. Соперничество между бензиновым спорткаром и электромобилем обещало быть жарким. Итог гонки оказался неожиданным для поклонников электрокаров. Узнайте, кто первым пересек финишную черту и почему результат вызвал споры.

В мире автомобильных дуэлей всегда находится место для жарких споров, особенно когда на старте встречаются такие разные машины, как C8 Corvette и Tesla Model S Plaid. С одной стороны – классический американский спорткар с мощным бензиновым двигателем, с другой – ультрасовременный электромобиль.

Как пишет autoevolution, на этот раз соперники сошлись на дрэг-полосе, чтобы выяснить, кто же быстрее на дистанции в четверть мили. Для Chevrolet Corvette восьмого поколения это был шанс доказать, что классика все еще способна дать отпор самым передовым технологиям. Tesla Model S Plaid, в свою очередь, стала фаворитом в мире благодаря своим впечатляющим характеристикам разгона и мгновенному отклику электромоторов.

Старт гонки выдался напряженным: оба автомобиля рванули вперед практически одновременно. Уже на первых метрах стало ясно, что Corvette не собирается уступать, несмотря на преимущество Tesla в крутящем моменте. Однако по мере приближения к финишу стало очевидно, что исход этой борьбы решится в последние секунды.

В итоге C8 Corvette завершил заезд за 10,63 секунды, что стало настоящим сюрпризом для многих зрителей. Такой результат позволил ему опередить Tesla Model S Plaid, которая, несмотря на все преимущества, не смогла вырваться вперед. Этот исход вызвал бурю обсуждений среди поклонников электромобилей, ведь многие ожидали безоговорочной победы Tesla.

Эксперты отмечают, что такие гонки демонстрируют высокую конкуренцию: международные спортсмены еще не сказали своего последнего слова. Даже в эпоху электрификации они продолжают удивлять и бросать вызов самым быстрым электромобилям. Для Chevrolet Corvette победа в заезде — это не просто результат, а подтверждение ее легендарного статуса среди других автомобилей.