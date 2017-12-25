25 декабря 2017, 15:34
Cadillac анонсировал подорожание автомобилей
Начиная с 1 января 2018 года, стоимость автомобилей Cadillac увеличится на 6 - 8% в зависимости от модели и комплектации. Так, Escalade и XT5 подорожают в среднем на 400 000 и 300 000 рублей соответственно.
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Напомним, что в марте следующего года до России доберется обновленный Cadillac CT6. Автомобиль будет доступен только с атмосферным V6 3.6 мощностью 335 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. В США он предлагается также с 404-сильным турбированным V6 объёмом 3 литра, а в скором времени ожидается появление топовой версии с 4,2-литровым битурбированным V8.
В топовой комплектации Platinum седан будет иметь: адаптивную подвеску, подруливающий механизм задних колес, 4-зонный климат-контроль, обивку сидений кожей Nappa, задние сиденья с электроприводом и вентиляцией, два экрана для задних пассажиров и проекционный дисплей для водителя.
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20.12.2017, 09:04
«Глас народа»: жилет – лучше для водителя нет!
19.12.2017, 10:11
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
18.12.2017, 08:07
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Посмотрите на этом форуме в обсуждении автосалонов: https:// forum.110km.ru/ 3/ Хотя, сколько людей, столько и мнений. Походите - посмотрите, пообщайтесь с менеджерами в нескольких салонах, если что насторожит, тогда вопросы и задавайте. не обязательно же сразу покупку оформлять.
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