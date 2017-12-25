25 декабря 2017, 15:34

Cadillac анонсировал подорожание автомобилей

Начиная с 1 января 2018 года, стоимость автомобилей Cadillac увеличится на 6 - 8% в зависимости от модели и комплектации. Так, Escalade и XT5 подорожают в среднем на 400 000 и 300 000 рублей соответственно.
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До конца декабря текущего года можно воспользоваться специальным комплексом предложений на весь модельный ряд: компенсация по программе Трейд-ин – до 300 000 рублей, специальная ставка по кредиту – от 6,75%, преимущество на КАСКО – до 150 000 рублей, а также дополнительная выгода на ограниченную серию автомобилей Cadillac Escalade Platinum.

Напомним, что в марте следующего года до России доберется обновленный Cadillac CT6. Автомобиль будет доступен только с атмосферным V6 3.6 мощностью 335 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. В США он предлагается также с 404-сильным турбированным V6 объёмом 3 литра, а в скором времени ожидается появление топовой версии с 4,2-литровым битурбированным V8.

В топовой комплектации Platinum седан будет иметь: адаптивную подвеску, подруливающий механизм задних колес, 4-зонный климат-контроль, обивку сидений кожей Nappa, задние сиденья с электроприводом и вентиляцией, два экрана для задних пассажиров и проекционный дисплей для водителя.

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Cadillac анонсировал подорожание автомобилей
{{material_121946}} До конца декабря текущего года можно воспользоваться специальным комплексом предложений на весь модельный ряд: компенсация по программе Трейд-ин – до 300 000 рублей, специальная ставка по кредиту – от 6,75%, преимущество на КАСКО – до 150 000 рублей, а также дополнительная выгода на ограниченную серию автомобилей Cadillac Escalade Platinum.Напомним, что в марте следующего года до России доберется обновленный Cadillac CT6. Автомобиль будет доступен только с атмосферным V6 3.6 мощностью 335 л.с., 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. В США он предлагается также с 404-сильным турбированным V6 объёмом 3 литра, а в скором времени ожидается появление топовой версии с 4,2-литровым битурбированным V8. В топовой комплектации Platinum седан будет иметь: адаптивную подвеску, подруливающий механизм задних колес, 4-зонный климат-контроль, обивку сидений кожей Nappa, задние сиденья с электроприводом и вентиляцией, два экрана для задних пассажиров и проекционный дисплей для водителя.
2017-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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