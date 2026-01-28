Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 января 2026, 12:10

Cadillac CT5-V Blackwing получил спецпакет Deep Ocean за рекордную доплату

Cadillac CT5-V Blackwing получил спецпакет Deep Ocean за рекордную доплату

Эксперты разобрали, почему Deep Ocean для CT5-V Blackwing — это только внешний эффект и никакой динамики

Cadillac CT5-V Blackwing получил спецпакет Deep Ocean за рекордную доплату

Cadillac выпустил лимитированную версию CT5-V Blackwing с пакетом Deep Ocean - за почти 2,5 млн рублей вы получите эксклюзивный цвет, спортивные сиденья и синие суппорты, но никаких изменений в мощности. Почему производитель делает ставку на внешний вид, и стоит ли игра свеч - разбираемся в деталях.

Cadillac выпустил лимитированную версию CT5-V Blackwing с пакетом Deep Ocean - за почти 2,5 млн рублей вы получите эксклюзивный цвет, спортивные сиденья и синие суппорты, но никаких изменений в мощности. Почему производитель делает ставку на внешний вид, и стоит ли игра свеч - разбираемся в деталях.

Cadillac решил удивить поклонников марки новым предложением для своей топовой модели CT5-V Blackwing. Теперь для седана доступен пакет Deep Ocean, который обойдется покупателям почти в 2,5 миллиона рублей. За эти деньги клиент получит не дополнительные лошадиные силы или улучшенную динамику, а исключительно визуальные доработки и элементы комфорта.

В состав пакета Deep Ocean входят спортивные ковшеобразные сиденья, окрашенные в синий цвет тормозные суппорты и уникальный оттенок кузова — насыщенный синий Deep Ocean. Всего будет выпущено 200 таких автомобилей, что обеспечивает эксклюзивность предложения. Однако, несмотря на значительную цену, никаких изменений в технической части не предусмотрено: двигатель, подвеска и трансмиссия остались прежними.

Многие эксперты отмечают, что подобная доработка - это ставка на внешний эффект без реального прироста характеристик - становится все более заметной тенденцией на рынке премиальных автомобилей. Покупатели платят за индивидуальность и редкость, а не за реальное улучшение управляемости или производительности. В случае с CT5-V Blackwing Deep Ocean речь идет именно о таком подходе: автомобиль выглядит эффектно, но по сути остается тем же, что и стандартная версия.

Впрочем, коллекционеров и поклонников марки подобные лимитированные серии всегда представляют интерес. Уникальный цвет, особая отделка салона и ограниченный тираж – все это может стать поводом для гордости и выгодных перепродаж в будущем. Но для тех, кто ищет прежде всего драйв и новые ощущения руля, Deep Ocean вряд ли станет весомым аргументом для переплаты.

Cadillac CT5-V Blackwing с пакетом Deep Ocean – это, безусловно, яркое предложение для тех, кто ценит индивидуальность и статус. Но если рассмотреть новинку с точки зрения изменения цены и улучшения, здесь возникает много вопросов. Покупатель платит за эксклюзив, а не за новые эмоции на дороге. Впрочем, именно такой подход сегодня часто встречается среди премиальных брендов, которые делают ставку на имидж и редкость, а не на технологические инновации.

