Cadillac Элвиса Пресли продают по цене Lada Vesta
Фото: carandclassic.co.uk
Фото: carandclassic.co.uk
Фото: carandclassic.co.uk
Фото: carandclassic.co.uk
Фото: carandclassic.co.uk
Фото: carandclassic.co.uk
Сейчас автомобиль находится далеко не в лучшем состоянии. На кузове видны потертости и вмятины, на дверных картах, передней панели и руле появились трещины, а внушительный 8,2-литровый мотор V8 вышел из строя. Тем не менее, продавец утверждает, что проблемы с двигателем не критичные, а велюровая обивка сидений сохранилась превосходно. Потенциальные покупатели не спешат поднимать ставки. Аукцион завершается 15 января, а до сих пор было подано лишь четыре заявки. Последняя ставка составляет 11 250 евро или порядка 950 тысяч рублей.
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