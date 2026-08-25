Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

25 августа 2026, 08:25

Cadillac Escalade ESV 2026: старт продаж удлиненной версии с новым мотором в России

Cadillac Escalade ESV 2026: старт продаж удлиненной версии с новым мотором в России

ПТри экрана, массаж и пневмоподвеска: разбираем топовую комплектацию нового Escalade за 22 млн рублей

Cadillac Escalade ESV 2026: старт продаж удлиненной версии с новым мотором в России

В России начались продажи Cadillac Escalade ESV 2026 года - впервые с новым 6,2-литровым мотором и пневмоподвеской. Цена стартует от 21,9 млн рублей. Что изменилось в комплектации, какие опции доступны и почему эта новинка может повлиять на рынок премиальных внедорожников - разбираемся подробно.

В России начались продажи Cadillac Escalade ESV 2026 года - впервые с новым 6,2-литровым мотором и пневмоподвеской. Цена стартует от 21,9 млн рублей. Что изменилось в комплектации, какие опции доступны и почему эта новинка может повлиять на рынок премиальных внедорожников - разбираемся подробно.

Появление Cadillac Escalade ESV 2026 года на российском рынке - событие, которое не останется незамеченным среди ценителей крупных премиальных внедорожников. В условиях, когда выбор новых автомобилей в сегменте luxury заметно сузился, выход удлиненной версии Escalade с обновленным оснащением становится важным сигналом для рынка. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка, а возможность получить доступ к технологиям и комфорту, которые еще недавно казались недостижимыми.

Как сообщает Autonews, сразу несколько столичных дилеров уже предлагают Escalade ESV 2026 года в комплектации Sport Platinum. Стоимость автомобиля начинается от 21 900 000 рублей, что подчеркивает его статус и ориентированность на взыскательную аудиторию. Главная техническая особенность - 6,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 420 л.с., который ранее после рестайлинга в Россию не поставлялся. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая коробка передач, а максимальная скорость достигает 242 км/ч. Пневмоподвеска с автоматическим поддержанием дорожного просвета - еще один аргумент в пользу комфорта и управляемости на российских дорогах.

Внутри Escalade ESV 2026 года встречает водителя и пассажиров огромным экраном, разделенным на три функциональные зоны: приборная панель, блок управления ассистентами и медиасистема. Для задних пассажиров предусмотрены мониторы в подголовниках передних сидений, что особенно оценят семьи и те, кто часто путешествует на дальние расстояния. Среди опций - декоративная подсветка, точечный массаж, панорамная крыша, многозонный климат-контроль и графический проекционный дисплей с предупреждениями о возможных ДТП. Такой набор функций редко встречается даже среди конкурентов в этом классе.

Интересно, что параллельно с выходом Escalade ESV на российском рынке появился и электрический кроссовер Toyota bZ3X, который уже доступен у дилеров по цене от 4 690 000 рублей. Это может указывать на растущий интерес к разнообразию технологий - от классических бензиновых моторов до электромобилей. Важно отметить, что в последние годы премиальный сегмент в России переживает трансформацию: возвращение западных брендов, появление новых моделей и расширение ассортимента становятся заметной тенденцией. В этом контексте стоит вспомнить и о других значимых премьерах, например, о возвращении бизнес-седана Volga C50, который, как отмечают эксперты, способен изменить привычный расклад на рынке (подробнее о запуске Volga C50).

Для справки: Cadillac Escalade ESV - это удлиненная версия популярного внедорожника, отличающаяся увеличенным пространством для пассажиров и багажа. В России такие автомобили традиционно востребованы среди бизнесменов, крупных семей и тех, кто ценит комфорт на дальних маршрутах. Появление новой версии с расширенным набором опций и современными технологиями может стать стимулом для обновления автопарка в премиум-сегменте. Судя по имеющимся данным, спрос на подобные модели сохраняется даже в условиях ограниченного предложения, а интерес к новым технологиям и комфорту только растет.

Упомянутые модели: Cadillac Escalade (от 4 500 000 Р)
Упомянутые марки: Cadillac
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