Cadillac Escalade остался без разрекламированного автопилота: все из-за дефицита чипов
Фото: Сadillac
Сейчас руководство концерна сообщает, что вынуждено отказаться от продвинутого автопилота для своих автомобилей. Это касается не только внедорожников Cadillac Escalade 2022 модельного года, но также седанов Cadillac CT4 и CT5. Точных сроков возобновления производства пока никто назвать не решается. Ситуация на рынке полупроводников очень нестабильная.
Отметим, что General Motors и ранее была вынуждена отказываться от некоторых электронных систем из-за дефицита чипов. Например, в июне целый ряд внедорожников лишились системы Start-Stop. В их числе: Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade и Escalade ESV.
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