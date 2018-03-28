28 марта 2018, 12:19
Cadillac показал свой самый маленький кроссовер
Компактный кроссовер Cadillac XT4 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке. Продажи новинки стартуют осенью. Ее основными конкурентами станут BMW X1, Audi Q3 и Volvo XC40.
Сегмент кроссоверов становится с каждым годом все популярнее. Только на долю XT5 выпало в прошлом году 38% всех проданных в США автомобилей Cadillac. Если к ним добавить еще внедорожники Escalade, то получится 60%. Поэтому расширять ассортимент линейки SUV – это перспективное направление.
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Внешность нового Cadillac XT4 выполнена в стиле старших моделей. Автомобиль получил фирменные L-образные светодиодные фары, черненую решетку радиатора, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер и рейлинги.
В салоне новинки – кожаные спортивные сидения, новый трехспицевый руль, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, четыре USB-разъема, беспроводная зарядка для смартфонов и премиальная аудиосистема Bose. В состав оснащения входят задняя и фронтальная камеры, система ионизации воздуха. Топовые комплектации получат эксклюзивную отделку натуральным деревом (версия Premium Luxury) или карбоном (Sport).
Производство Cadillac XT4 наладят в штате Канзас. Официальные продажи в США стартуют осенью, хотя предзаказы начнут принимать уже сейчас. Стоимость базовой версии составит от 35 790 долларов, то есть примерно на 15% дешевле XT4.
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