28 марта 2018, 12:19

Cadillac показал свой самый маленький кроссовер

Компактный кроссовер Cadillac XT4 дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке. Продажи новинки стартуют осенью. Ее основными конкурентами станут BMW X1, Audi Q3 и Volvo XC40.
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  Cadillac показал свой самый маленький кроссовер Cadillac Cadillac показал свой самый маленький кроссовер Cadillac Cadillac показал свой самый маленький кроссовер Cadillac Cadillac показал свой самый маленький кроссовер Cadillac Cadillac показал свой самый маленький кроссовер
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Сегмент кроссоверов становится с каждым годом все популярнее. Только на долю XT5 выпало в прошлом году 38% всех проданных в США автомобилей Cadillac. Если к ним добавить еще внедорожники Escalade, то получится 60%. Поэтому расширять ассортимент линейки SUV – это перспективное направление.

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В модельном ряду Cadillac новый XT4 займет место на ступень ниже XT4. По сравнению со своим старшим братом, он примерно на 22 см короче, на 5 см ниже и почти на 150 килограмм легче. При этом кроссовер может похвастаться вполне солидным багажником – 637 литров. Под капотом XT4 разместилась 2-литровая бензиновая «четверка», выдающая 240 лошадиных сил. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. 

Внешность нового Cadillac XT4 выполнена в стиле старших моделей. Автомобиль получил фирменные L-образные светодиодные фары, черненую решетку радиатора, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер и рейлинги. 

В салоне новинки – кожаные спортивные сидения, новый трехспицевый руль, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, четыре USB-разъема, беспроводная зарядка для смартфонов и премиальная аудиосистема Bose. В состав оснащения входят задняя и фронтальная камеры, система ионизации воздуха. Топовые комплектации получат эксклюзивную отделку натуральным деревом (версия Premium Luxury) или карбоном (Sport). 

Производство Cadillac XT4 наладят в штате Канзас. Официальные продажи в США стартуют осенью, хотя предзаказы начнут принимать уже сейчас. Стоимость базовой версии составит от 35 790 долларов, то есть примерно на 15% дешевле XT4.
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Cadillac показал свой самый маленький кроссовер
Сегмент кроссоверов становится с каждым годом все популярнее. Только на долю XT5 выпало в прошлом году 38% всех проданных в США автомобилей Cadillac. Если к ним добавить еще внедорожники Escalade, то получится 60%. Поэтому расширять ассортимент линейки SUV – это перспективное направление.{{material_122904}}В модельном ряду Cadillac новый XT4 займет место на ступень ниже XT4. По сравнению со своим старшим братом, он примерно на 22 см короче, на 5 см ниже и почти на 150 килограмм легче. При этом кроссовер может похвастаться вполне солидным багажником – 637 литров. Под капотом XT4 разместилась 2-литровая бензиновая «четверка», выдающая 240 лошадиных сил. Мотор сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – передний или полный. Внешность нового Cadillac XT4 выполнена в стиле старших моделей. Автомобиль получил фирменные L-образные светодиодные фары, черненую решетку радиатора, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, спойлер и рейлинги. В салоне новинки – кожаные спортивные сидения, новый трехспицевый руль, 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа, четыре USB-разъема, беспроводная зарядка для смартфонов и премиальная аудиосистема Bose. В состав оснащения входят задняя и фронтальная камеры, система ионизации воздуха. Топовые комплектации получат эксклюзивную отделку натуральным деревом (версия Premium Luxury) или карбоном (Sport). Производство Cadillac XT4 наладят в штате Канзас. Официальные продажи в США стартуют осенью, хотя предзаказы начнут принимать уже сейчас. Стоимость базовой версии составит от 35 790 долларов, то есть примерно на 15% дешевле XT4.
2018-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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