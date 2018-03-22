22 марта 2018, 16:31
Cadillac представил обновленный седан CT6
Cadillac рассказал про обновленный CT6. Седану освежили внешность в стиле концепт-кара Escala и добавили новый мощный 4,2-литровый мотор V8. Премьера новинки состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.
Cadillac CT6
Выпускается с 2016 г.
Обновленный седан получил новую решетку радиатора, выполненную в духе концепта Cadillac Escala, представленного в 2016 году. Изменилась форма бампера и патрубков выпускной системы, а также фар головного, противотуманок и задних фонарей. Стандартный набор для фейслифтинга. Кроме того, инженеры перенастроили подвеску и рулевое управление, улучшили шумоизоляцию.
Главная новость – новый 4,2-литровый битурбо двигатель, который доступен в двух вариантах мощности и сочетается с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Стандартную модель оснащают 507-сильной версией. Максимальный крутящий момент здесь составляет 750 Нм. Для «заряженной» модификации CT6 V Sport мотор форсирован до 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.
В России Cadillac CT6 предлагается с 335-сильной «шестеркой» 3.5 и 8-диапазонным «автоматом». Стоимость базовой комплектации Luxury начинается от 3 990 000 рублей.
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