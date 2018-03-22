22 марта 2018, 16:31

Cadillac представил обновленный седан CT6

Cadillac рассказал про обновленный CT6. Седану освежили внешность в стиле концепт-кара Escala и добавили новый мощный 4,2-литровый мотор V8. Премьера новинки состоится 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке.
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  Cadillac представил обновленный седан CT6 Cadillac CT6 Cadillac представил обновленный седан CT6 Cadillac CT6 Cadillac представил обновленный седан CT6 Cadillac CT6 Cadillac представил обновленный седан CT6 Cadillac CT6 Cadillac представил обновленный седан CT6
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Cadillac CT6
Выпускается с 2016 г.
 Российские продажи Cadillac CT6 стартовали только недавно, в марте. Но на американском рынке нынешняя версия продается с 2015 года. Поэтому сейчас пришло время для традиционного рестайлинга в середине жизненного цикла. 

Обновленный седан получил новую решетку радиатора, выполненную в духе концепта Cadillac Escala, представленного в 2016 году. Изменилась форма бампера и патрубков выпускной системы, а также фар головного, противотуманок и задних фонарей. Стандартный набор для фейслифтинга. Кроме того, инженеры перенастроили подвеску и рулевое управление, улучшили шумоизоляцию. 

Главная новость – новый 4,2-литровый битурбо двигатель, который доступен в двух вариантах мощности и сочетается с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Стандартную модель оснащают 507-сильной версией. Максимальный крутящий момент здесь составляет 750 Нм. Для «заряженной» модификации CT6 V Sport мотор форсирован до 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.

В России Cadillac CT6 предлагается с 335-сильной «шестеркой» 3.5 и 8-диапазонным «автоматом». Стоимость базовой комплектации Luxury начинается от 3 990 000 рублей.

Новинки и концепт кары Кадиллак СТ6
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Cadillac представил обновленный седан CT6
{{model_6365}} Российские продажи Cadillac CT6 стартовали только недавно, в марте. Но на американском рынке нынешняя версия продается с 2015 года. Поэтому сейчас пришло время для традиционного рестайлинга в середине жизненного цикла. Обновленный седан получил новую решетку радиатора, выполненную в духе концепта Cadillac Escala, представленного в 2016 году. Изменилась форма бампера и патрубков выпускной системы, а также фар головного, противотуманок и задних фонарей. Стандартный набор для фейслифтинга. Кроме того, инженеры перенастроили подвеску и рулевое управление, улучшили шумоизоляцию. Главная новость – новый 4,2-литровый битурбо двигатель, который доступен в двух вариантах мощности и сочетается с 10-диапазонной автоматической коробкой передач. Стандартную модель оснащают 507-сильной версией. Максимальный крутящий момент здесь составляет 750 Нм. Для «заряженной» модификации CT6 V Sport мотор форсирован до 557 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента.В России Cadillac CT6 предлагается с 335-сильной «шестеркой» 3.5 и 8-диапазонным «автоматом». Стоимость базовой комплектации Luxury начинается от 3 990 000 рублей.
2018-03-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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