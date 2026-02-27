Электрокроссовер Cadillac Vistiq выходит на рынок России и удивляет опциями

27 февраля 2026, 17:58
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок
В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.
Появление Cadillac Vistiq на российском рынке — событие, которое может заметно повлиять на сегмент премиальных электрокроссоверов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о редком случае, когда в Россию официально завозят столь технологичный и вместительный электромобиль, что может стать залогом успеха в своем классе. В условиях, когда выбор премиальных внедорожников с электротягой ограничен, выход Vistiq становится особенно актуальным.
Как сообщает дилерская сеть «Рольф», поставки Cadillac Vistiq будут осуществляться по параллельному импорту. В настоящее время модель демонстрируется в автосалонах, и ее стоимость пока держится в секрете, однако интерес к новинке уже подогревается ее необычным и функциональным оснащением. Vistiq — это полноразмерный кроссовер, рассчитанный на шестерых человек, с посадочной формулой 2+2+2. Подобный подход к организации салона встречается редко и явно ориентирован на тех, кто ценит комфорт и индивидуальное пространство для каждого пассажира.
Техническая начинка Cadillac Vistiq впечатляет даже по меркам современных электромобилей. Два электромотора суммарной мощностью 624 л.с. и крутящим моментом 880 Нм позволяют разогнаться до 96 км/ч всего за 3,7 секунды. Аккумулятор емкостью 102 кВт·ч обеспечивает запас хода до 480 км без подзарядки, что позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на дальних трассах. Производство модели налажено на заводе в Спринг-Хилле (штат Теннесси, США), и автомобиль изначально задумывался как глобальный продукт для рынков разных стран.
Особое внимание уделено системе климат-контроля: в Vistiq реализовано сразу пять независимых зон, что позволяет каждому пассажиру регулировать температуру под себя. В списке опций также значатся аудиосистема AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, пневмоподвеска и огромные 23-дюймовые колеса. Еще одна интересная функция — технология «автомобиль-дом» (V2H), позволяющая использовать электрокар в качестве резервного источника энергии для дома. Данное решение может оказаться особенно полезным в условиях перебоев с электричеством или для владельцев загородных участков.
Появление столь необычного электрокроссовера на российском рынке - не единственный пример расширения ассортимента интересных моделей. Например, недавно внимание автолюбителей привлекла обновленная Lada Niva Travel 2026 года с новым мотором и минимальной комплектацией . Это говорит о том, что российский рынок становится все более разнообразным, и покупатели получают возможность выбора между автомобилями различных концепций - от классических внедорожников до ультрасовременных электрокаров.
В целом, запуск Cadillac Vistiq в России - это не только шаг к принятию новых технологий, но и сигнал о том, что отечественный рынок готов к премиальным инновациям. Остается дождаться официальных цен и первых отзывов владельцев, чтобы понять, насколько эта модель оправдывает ожидания российских автолюбителей.
Похожие материалы Кадиллак
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее
Похожие материалы Кадиллак
-
27.02.2026, 18:27
Polaris делает ставку на эксклюзивность: представлены лимитированные версии Slingshot 2026 года
Polaris вновь удивляет поклонников трехколесных спорткаров: в 2026 году компания представила новую лимитированную версию Slingshot, но на этот раз без технических новшеств. Почему производитель делает ставку на эксклюзивность и как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 17:44
Ошибка искусственного интеллекта в Lynk & Co Z20: почему произошла ночная авария из-за сбоя фар
В Китае произошел инцидент с электрокроссовером Lynk & Co Z20: ночью система ИИ по ошибке выключила фары после голосовой команды. Водитель не смог вернуть свет, и машина врезалась в ограждение. Почему это важно для всех, кто доверяет электронике - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 17:26
AMR 2026 в Пекине: новые стандарты диагностики и сервис для электромобилей и ДВС
В 2026 году AMR в Пекине обещает стать ключевым событием для рынка автосервиса. В центре внимания - умная диагностика, сервис для электромобилей и новые подходы к ремонту. Эксперты обсуждают, как изменится работа СТО и что ждет владельцев авто. Какие технологии станут стандартом уже завтра.Читать далее
-
27.02.2026, 17:11
Nissan готовит две версии Pathfinder: рамная модель появится не раньше 2029 года
Nissan планирует вернуть рамный Pathfinder и запустить сразу две разные версии. Мало кто знает, что новая модель получит гибридную установку, а нынешний кроссовер останется в продаже. Что грозит рынку и почему это важно именно сейчас - в нашем материале.Читать далее
-
27.02.2026, 15:26
Bugatti создал уникальный гиперкар La Perle Rare мощностью 1600 л.с. за более чем $5 млн
Bugatti представил редчайший гиперкар La Perle Rare, который сочетает в себе инженерное совершенство и уникальный дизайн. Автомобиль получил две эксклюзивные окраски и стал настоящим символом роскоши и технического прогресса. Почему эта новинка вызвала такой резонанс - разбираемся в деталях.Читать далее
-
27.02.2026, 13:34
Новая Lada Vesta Sport: первые подробности о двигателе и трансмиссии
АвтоВАЗ неожиданно возобновил выпуск Lada Vesta Sport с новым мотором и обновленной техникой. Более 200 изменений, свежий дизайн и долгожданное возвращение спортивной версии - что ждет покупателей и почему это событие обсуждают все.Читать далее
-
27.02.2026, 13:04
Trek устраивает масштабную распродажу: электровелосипеды Electra дешевле на треть — в чем причина
Trek отмечает 50-летие и одновременно объявляет о закрытии большей части линейки Electra. Это событие сопровождается рекордными скидками на городские электровелосипеды, что может изменить рынок и привычки покупателей. Разбираемся, что происходит и почему это важно.Читать далее
-
27.02.2026, 11:18
С 1 апреля новые автомобили в России могут подорожать до 20% из-за новых правил
Вышло исследование: уже в марте цены на новые легковые автомобили в России вырастут на 2-3%, а с апреля возможен скачок до 20%. Почему это происходит, какие модели под ударом и что делать покупателям - объясняем на примерах и с комментариями экспертов.Читать далее
-
27.02.2026, 10:29
Porsche готовит флагманский внедорожник K1: неожиданный поворот в стратегии
Porsche меняет курс: вместо ожидаемого электрического K1 компания готовит бензиновый флагман с тремя рядами сидений. Решение может повлиять на весь рынок премиальных внедорожников. Эксперты уже обсуждают возможные последствия.Читать далее
-
27.02.2026, 10:11
Honda CR-V 2026: что делает кроссовер одним из самых востребованных на рынке
Honda CR-V 2026 года продолжает удивлять сочетанием надежности, вместимости и современных технологий. Эксперты отмечают, что модель сохраняет актуальность для семей и тех, кто ценит комфорт и безопасность в городе и за его пределами.Читать далее