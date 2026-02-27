Электрокроссовер Cadillac Vistiq выходит на рынок России и удивляет опциями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 февраля 2026, 17:58

Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок

Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок

Электрокроссовер Cadillac Vistiq выходит на рынок России и удивляет опциями

Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок

В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.

В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.

Появление Cadillac Vistiq на российском рынке — событие, которое может заметно повлиять на сегмент премиальных электрокроссоверов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о редком случае, когда в Россию официально завозят столь технологичный и вместительный электромобиль, что может стать залогом успеха в своем классе. В условиях, когда выбор премиальных внедорожников с электротягой ограничен, выход Vistiq становится особенно актуальным.

Как сообщает дилерская сеть «Рольф», поставки Cadillac Vistiq будут осуществляться по параллельному импорту. В настоящее время модель демонстрируется в автосалонах, и ее стоимость пока держится в секрете, однако интерес к новинке уже подогревается ее необычным и функциональным оснащением. Vistiq — это полноразмерный кроссовер, рассчитанный на шестерых человек, с посадочной формулой 2+2+2. Подобный подход к организации салона встречается редко и явно ориентирован на тех, кто ценит комфорт и индивидуальное пространство для каждого пассажира.

Техническая начинка Cadillac Vistiq впечатляет даже по меркам современных электромобилей. Два электромотора суммарной мощностью 624 л.с. и крутящим моментом 880 Нм позволяют разогнаться до 96 км/ч всего за 3,7 секунды. Аккумулятор емкостью 102 кВт·ч обеспечивает запас хода до 480 км без подзарядки, что позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на дальних трассах. Производство модели налажено на заводе в Спринг-Хилле (штат Теннесси, США), и автомобиль изначально задумывался как глобальный продукт для рынков разных стран.

Особое внимание уделено системе климат-контроля: в Vistiq реализовано сразу пять независимых зон, что позволяет каждому пассажиру регулировать температуру под себя. В списке опций также значатся аудиосистема AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, пневмоподвеска и огромные 23-дюймовые колеса. Еще одна интересная функция — технология «автомобиль-дом» (V2H), позволяющая использовать электрокар в качестве резервного источника энергии для дома. Данное решение может оказаться особенно полезным в условиях перебоев с электричеством или для владельцев загородных участков.

Появление столь необычного электрокроссовера на российском рынке - не единственный пример расширения ассортимента интересных моделей. Например, недавно внимание автолюбителей привлекла обновленная Lada Niva Travel 2026 года с новым мотором и минимальной комплектацией . Это говорит о том, что российский рынок становится все более разнообразным, и покупатели получают возможность выбора между автомобилями различных концепций - от классических внедорожников до ультрасовременных электрокаров.

В целом, запуск Cadillac Vistiq в России - это не только шаг к принятию новых технологий, но и сигнал о том, что отечественный рынок готов к премиальным инновациям. Остается дождаться официальных цен и первых отзывов владельцев, чтобы понять, насколько эта модель оправдывает ожидания российских автолюбителей.

Упомянутые марки: Cadillac
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Кадиллак

Похожие материалы Кадиллак

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ставрополь Благовещенск Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться