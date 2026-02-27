Электрокроссовер Cadillac Vistiq выходит на рынок России и удивляет опциями

Cadillac Vistiq с шестью местами и пятизонным климатом появится в России: раскрыты детали поставок

В России готовятся к старту продаж нового Cadillac Vistiq - электрического SUV с шестью местами и уникальным климат-контролем. Почему эта модель может изменить представление о премиальных авто, и какие опции удивят даже опытных водителей - разбираемся подробно.

Появление Cadillac Vistiq на российском рынке — событие, которое может заметно повлиять на сегмент премиальных электрокроссоверов. Для многих автолюбителей это не просто очередная новинка: речь идет о редком случае, когда в Россию официально завозят столь технологичный и вместительный электромобиль, что может стать залогом успеха в своем классе. В условиях, когда выбор премиальных внедорожников с электротягой ограничен, выход Vistiq становится особенно актуальным.

Как сообщает дилерская сеть «Рольф», поставки Cadillac Vistiq будут осуществляться по параллельному импорту. В настоящее время модель демонстрируется в автосалонах, и ее стоимость пока держится в секрете, однако интерес к новинке уже подогревается ее необычным и функциональным оснащением. Vistiq — это полноразмерный кроссовер, рассчитанный на шестерых человек, с посадочной формулой 2+2+2. Подобный подход к организации салона встречается редко и явно ориентирован на тех, кто ценит комфорт и индивидуальное пространство для каждого пассажира.

Техническая начинка Cadillac Vistiq впечатляет даже по меркам современных электромобилей. Два электромотора суммарной мощностью 624 л.с. и крутящим моментом 880 Нм позволяют разогнаться до 96 км/ч всего за 3,7 секунды. Аккумулятор емкостью 102 кВт·ч обеспечивает запас хода до 480 км без подзарядки, что позволяет автомобилю уверенно чувствовать себя не только в городе, но и на дальних трассах. Производство модели налажено на заводе в Спринг-Хилле (штат Теннесси, США), и автомобиль изначально задумывался как глобальный продукт для рынков разных стран.

Особое внимание уделено системе климат-контроля: в Vistiq реализовано сразу пять независимых зон, что позволяет каждому пассажиру регулировать температуру под себя. В списке опций также значатся аудиосистема AKG Studio с 23 динамиками и поддержкой Dolby Atmos, пневмоподвеска и огромные 23-дюймовые колеса. Еще одна интересная функция — технология «автомобиль-дом» (V2H), позволяющая использовать электрокар в качестве резервного источника энергии для дома. Данное решение может оказаться особенно полезным в условиях перебоев с электричеством или для владельцев загородных участков.

Появление столь необычного электрокроссовера на российском рынке - не единственный пример расширения ассортимента интересных моделей. Например, недавно внимание автолюбителей привлекла обновленная Lada Niva Travel 2026 года с новым мотором и минимальной комплектацией . Это говорит о том, что российский рынок становится все более разнообразным, и покупатели получают возможность выбора между автомобилями различных концепций - от классических внедорожников до ультрасовременных электрокаров.

В целом, запуск Cadillac Vistiq в России - это не только шаг к принятию новых технологий, но и сигнал о том, что отечественный рынок готов к премиальным инновациям. Остается дождаться официальных цен и первых отзывов владельцев, чтобы понять, насколько эта модель оправдывает ожидания российских автолюбителей.