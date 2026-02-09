Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 18:19

Американский бренд готовит сенсационный дебют в F1: новая ливрея и команда под руководством Дэна Тоуэрисса

Cadillac готовится к своему первому сезону в Формуле-1, представив необычный дизайн болида с разделенной ливреей. Проект, стартовавший после заявления Майкла Андретти, уже близок к дебюту в Мельбурне. Почему это событие может изменить расклад сил в чемпионате - в нашем материале.

В мире автоспорта редко происходят события, которые способны не только удивить, но и изменить привычный порядок вещей. Именно такой момент наступил сейчас: Cadillac официально выходит на старт Формулы-1, причем делает это с дерзким подходом - болид американской команды получил двойную ливрею, разделенную по цветам. Это не просто дизайнерский ход, а заявление о намерениях и характере нового игрока.

Прошло чуть больше четырёх лет с того момента, как Майкл Андретти впервые объявил о планах по созданию собственной команды для участия в «Королевских гонках». За это время проект пережил множество изменений, и теперь, когда руководство перешло к бизнесмену Дэну Туэриссу, подготовка к дебюту в Мельбурне вышла на финишную дистанцию. Вся работа на пределе возможностей, чтобы не просто выйти на старт, а сразу заявить о себе как о серьезном сопернике.

Двойная ливрея – это не только визуальный эффект, но и символ нового выхода Cadillac в автоспорт. С одной стороны, она имеет американские корни, с другой — финансовую поддержку бренда к инновациям и смелым экспериментам. Подобный шаг может стать началом новой моды в Формуле-1, где дизайн болида становится частью борьбы за внимание болельщиков и спонсоров.

В Cadillac делают установку не только на внешний вид, но и на техническую начинку. Инженеры и механики работают в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить надежность и конкурентоспособность машины. Особое внимание уделяется аэродинамике и работе силовой установки — именно эти параметры часто становятся решающими на трассах чемпионатов мира.

Пилотский состав Cadillac пока держится в секрете, однако уже известно, что команда делает установку на опытных гонщиков, способных быстро адаптироваться к новым условиям и работать с инженерами на пределе возможностей. Ходят слухи о громких именах, но официальные заявления ожидаются ближе к началу сезона.

Дебют Cadillac в Формуле-1 – это не просто очередная попытка закрепиться в мировом автоспорте. Это вызов устоявшимся традициям, попытка привнести свежий взгляд и новые идеи на чемпионат, который многие годы считался закрытым клубом для избранных. Если проект окажется успешным, он может быть использован для других производителей, мечтающих о собственном месте на стартовой решетке.

Упомянутые марки: Cadillac
