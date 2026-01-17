Американская сенсация на трассе — что скрывает черный болид?

Cadillac выходит на старт: первые круги нового болида F1 с Серхио Пересом

Cadillac дебютировал в Формуле-1 с тестом машины 2026 года. Серхио Перес первым опробовал болид на Сильверстоуне. Команда готовит громкую презентацию на Супербоуле. Впереди - битва с гигантами F1.

В пятницу на промозглом Сильверстоуне стартовала новый глава истории Формулы-1: команда Cadillac впервые вывела на трассу свой болид для сезона 2026 года. Прошло чуть больше четырех лет с момента, когда Майкл Андретти объявил о создании собственной команды. За рулем появился Серхио Перес, вернувшийся в чемпионат после годового перерыва. Для известного бренда это не просто тест – это символическое начало большого пути.

Машина Cadillac, пока еще без официального имени, была оснащена силовой установкой и коробкой передач Ferrari. Для первого выезда взята полностью черная ливрея - никакой показухи, только рабочий настрой. Впрочем, уже 9 февраля на Супербоуле болид предстанет в новом облике: именно там Cadillac покажет свой фирменный дизайн для дебютного сезона. Такой ход - явная ставка на привлечение американских болельщиков и создание настоящего ажиотажа.

Серхио Перес, которому руководители доверили первые километры, не скрывал эмоций: «Сегодня был по-настоящему выдающийся день. Каждый в коллективе гордится этим моментом. Мы все вложили огромные усилия, чтобы оказаться здесь и стать частью этого исторического события — это невероятно. Я уже хочу вернуться за руль и проехать ещё больше кругов. Это только начало!»

За происходящим в боксах наблюдали и другие ключевые фигуры: Валттери Боттас, который также возвращается после паузы и вскоре опробует машину, и резервный пилот Чжоу Гуаньюй. Все, включая владельца команды Дэна Таурисса, буквально прожили этот момент. «Мы с командой провели 18 месяцев очень напряжённой работы, и теперь результат наконец-то можно увидеть своими глазами», — прокомментировал он.

Тестовый день был посвящён поиску скорости, проверке всех систем и сбору данных для будущих презентаций. Но даже в таком формате атмосфера в гараже была наэлектризована: для команды начинается новая эра.

Впереди у Cadillac — насыщенный график. После пятидневного шейкдауна и презентаций коллектив вместе с остальными 10 командами отправится в Бахрейн, где с 11 по 13 февраля пройдут первые официальные тесты. Именно там станет ясно, насколько конкурентоспособен новичок на фоне опытных соперников, включая дебютанта Audi и вернувшегося Ford, который теперь будет поставлять моторы для Red Bull и Racing Bulls.

Второй этап тестов в Бахрейне состоится с 18 по 20 февраля — это последняя возможность для всех довести свои машины до ума и устранить технические проблемы. А уже 8 марта в Мельбурне стартует первый этап сезона — Гран-при Австралии, который откроет 24-этапный марафон Формулы-1.

Для Валттери Боттаса начало сезона будет непростым: из-за инцидента на Гран-при Абу-Даби ему предстоит стартовать с потерей пяти позиций. Но это лишь добавляет интриги: Cadillac сразу оказывается в центре внимания, и борьба за место в пелотоне обещает быть жаркой.

Американская команда не скрывает амбиций: ставка на звездных пилотов, громкая презентация и поддержка болельщиков должны помочь Cadillac ворваться в элиту Формулы-1. Но впереди — суровые испытания, и только трасса покажет, на что способен этот болид.