Финальный Cadillac XT5 2026: какие опции остались и что изменилось – стоит ли спешить с выбором

20 ноября 2025, 07:38
Cadillac XT5 2026: последний шанс выбрать комплектацию и цвет для Америки
Cadillac XT5 2026 года стал последним для этой модели в США. Изменения минимальны, но есть нюансы. Конфигуратор уже открыт, цены стартуют от 44 300 долларов. В палитре осталось шесть цветов, один из них убрали. Какие еще детали стоит знать – читайте далее.
В 2026 году кроссовер Cadillac XT5 завершит свою историю на рынке Северной Америки. Для поклонников модели это последний шанс приобрести её в привычном облике, так как после этого года производство будет прекращено.
Эксперты отмечают, что производитель не стал вносить серьёзные изменения в комплектации и оснащение, ограничившись незначительными корректировками. Теперь автомобиль можно собрать в онлайн-конфигураторе, где его стартовая цена начинается от 44 300 долларов (3,6 млн рублей).
Внешний вид кроссовера остался узнаваемым, а палитра цветов кузова была немного сокращена в рамках оптимизации производства. Из прежней гаммы исчез оттенок Midnight Sky Metallic, но другие популярные цвета остались в доступны.
В салоне сохранились все ключевые черты, за которые XT5 ценили покупатели: простор, качественные материалы и современное оснащение. Стандартная комплектация включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с поддержкой смартфонов и комплекс электронных помощников. Для большего комфорта предлагаются дополнительные пакеты опций с улучшенной аудиосистемой, панорамной крышей и расширенными системами безопасности.
Техническая часть осталась прежней. На кроссовере устанавливается проверенный бензиновый двигатель в паре с автоматической коробкой передач. В зависимости от выбранной версии, привод может быть передним или полным. Несмотря на отсутствие обновлений, XT5 по-прежнему считается одним из самых комфортных и сбалансированных кроссоверов в своём классе.
Уход XT5 с американского рынка знаменует собой прощальный аккорд для популярной модели. Ожидается, что после завершения её продаж место на конвейере займут новые разработки бренда, ориентированные на электрификацию.
Тем, кто давно присматривался к этому кроссоверу, стоит поторопиться с выбором — времени осталось не так много.
