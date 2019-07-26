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26 июля 2019, 16:20

Cadillac XT5 снова обновили

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Компания Cadillac представила рестайлинговый кроссовер XT5 для американского рынка. Автомобилю освежили внешность, переименовали комплектации, а также добавили новый мотор и коробку передач.
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
Cadillac XT5 снова обновили
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Компания Cadillac представила рестайлинговый кроссовер XT5. Место для премьеры выбрали неслучайно. Именно ...
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Обновленную версию Cadillac XT5 для китайского рынка представили в конце июня. Кроссовер модернизировали в соответствии с предпочтениями местных клиентов. Теперь дошла очередь до американских покупателей. По словам автопроизводителя, в ходе рестайлинга для Cadillac XT5 предложили 40 изменений. Внешние затронули решетку радиатора и бамперы. Светодиодная оптика вошла в список базового оснащения. 

В салоне появилась модернизированная медиасистема Cue с 8-дюймовым тачскрином и новое электронное безрамочное зеркало заднего вида большего размера. Обновленная система автоматической парковки стала способна видеть в темноте и распознавать пешеходов при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу улучшили шумоизоляцию, а названия комплектаций привели в соответствие с остальными моделями Cadillac: Luxury, Premium Luxury и Sport.

В моторную гамму добавили новую 2,0-литровую «турбочетверку», которая выдает 241 л.с. и 350 Нм. Второй агрегат – прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм). Оба мотора будут работать в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая пришла на смену 8-диапазонному «автомату» Aisin. Продажи обновленного Cadillac XT5 в США стартуют через месяц. Ближе к концу года новинка доберется и до России.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Василий
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Семен
Форум Cadillac Escalade
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
Gleb Zuyakov
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Cadillac XT5 снова обновили
{{material_126820}}Обновленную версию Cadillac XT5 для китайского рынка представили в конце июня. Кроссовер модернизировали в соответствии с предпочтениями местных клиентов. Теперь дошла очередь до американских покупателей. По словам автопроизводителя, в ходе рестайлинга для Cadillac XT5 предложили 40 изменений. Внешние затронули решетку радиатора и бамперы. Светодиодная оптика вошла в список базового оснащения. В салоне появилась модернизированная медиасистема Cue с 8-дюймовым тачскрином и новое электронное безрамочное зеркало заднего вида большего размера. Обновленная система автоматической парковки стала способна видеть в темноте и распознавать пешеходов при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу улучшили шумоизоляцию, а названия комплектаций привели в соответствие с остальными моделями Cadillac: Luxury, Premium Luxury и Sport.В моторную гамму добавили новую 2,0-литровую «турбочетверку», которая выдает 241 л.с. и 350 Нм. Второй агрегат – прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм). Оба мотора будут работать в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая пришла на смену 8-диапазонному «автомату» Aisin. Продажи обновленного Cadillac XT5 в США стартуют через месяц. Ближе к концу года новинка доберется и до России.
2019-07-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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