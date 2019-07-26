26 июля 2019, 16:20
Cadillac XT5 снова обновили
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Компания Cadillac представила рестайлинговый кроссовер XT5 для американского рынка. Автомобилю освежили внешность, переименовали комплектации, а также добавили новый мотор и коробку передач.
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Компания Cadillac представила рестайлинговый кроссовер XT5. Место для премьеры выбрали неслучайно. Именно ...Читать далее
В салоне появилась модернизированная медиасистема Cue с 8-дюймовым тачскрином и новое электронное безрамочное зеркало заднего вида большего размера. Обновленная система автоматической парковки стала способна видеть в темноте и распознавать пешеходов при движении задним ходом. Кроме того, кроссоверу улучшили шумоизоляцию, а названия комплектаций привели в соответствие с остальными моделями Cadillac: Luxury, Premium Luxury и Sport.
В моторную гамму добавили новую 2,0-литровую «турбочетверку», которая выдает 241 л.с. и 350 Нм. Второй агрегат – прежний атмосферный V6 объемом 3,6 литра и мощностью 314 л.с. (367 Нм). Оба мотора будут работать в паре с 9-диапазонной автоматической коробкой передач, которая пришла на смену 8-диапазонному «автомату» Aisin. Продажи обновленного Cadillac XT5 в США стартуют через месяц. Ближе к концу года новинка доберется и до России.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Как почитаешь обзор такого чуда американской техники, сразу хочется найти завалявшиеся где-нибудь три миллиона и срочно бежать в салон - приобретать. Столько всяких приятных опций в одном автомобиле! И почему его никто не покупает?
Почему то не любят у нас Кадиллаки, а зря на мой взгляд. XT5 более чем достойный автомобиль. Удобный, роскошный, экономичный для своих габаритов и табуна под капотом. Единственное, что расстраивает - это цена и сумма транспортного налога
Цитата:| Кому: NikitaBur А я уже счастливый обладатель авто данной марки. Просто салон Кадиллак Фаворит помог мне определиться с выбором и после тест-драйва я окончательно принял решение. На Эскалейде ездить одно удовольствие, так что и вас советую его взять!
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