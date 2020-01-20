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20 января 2020, 15:36

Cadillac XT6 сертифицировали в России

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Фото: Cadillac
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для 5-метрового кроссовера Cadillac XT6. Российским покупателям предложат 6- и 7-местные версии, оснащенные новейшим 200-сильным турбомотором. Цены обещают назвать в феврале.
Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России

Фото: Cadillac

Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
Cadillac XT6 сертифицировали в России
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Большой кроссовер Cadillac XT6 дебютировал год назад на автосалоне в Детройте, а в декабре корреспондент 110km.ru успел лично познакомиться с новинкой. Габариты американского вседорожника: длина – 5 050 мм, ширина – 1 964 мм, высота – 1 750 мм, колесная база – 2 863 мм. Снаряженная масса – чуть более 2 тонн. Дорожный просвет – 169 мм. Объем багажника составляет 356 литров, при сложенных сидениях третьего ряда – 1 220 литров. Если сложить сидения второго и третьего рядов, объем полезного пространства возрастает до 2 228 литров.

Новинка ориентирована на семейных клиентов или тех, кто любит выбираться за город большой компанией. Автомобиль будет конкурировать с такими серьезными соперниками, как Volvo XC90 или Audi Q7. Покупателям предложат на выбор версии с шести- или семиместным салоном. В базе все автомобили получат 20 разнообразных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль. Топовые версии смогут похвастаться системой ночного видения, которая может «видеть» объекты на расстоянии свыше 30 метров.

Для России все Cadillac XT6 оснастят безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой», дефорсированной до налоговыгодных 200 сил. На китайском рынке такой мотор выдает 237 сил и 350 Нм пикового момента. В паре с ним работает 9-диапазонный «автомат» и система полного привода с многодисковой муфтой на задней оси. Подробные комплектации и цены назовут в феврале. Первые «живые» автомобили появятся у дилеров ближе к концу марта.


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Cadillac XT6 сертифицировали в России
{{material_128483}}Большой кроссовер Cadillac XT6 дебютировал год назад на автосалоне в Детройте, а в декабре корреспондент 110km.ru успел лично познакомиться с новинкой. Габариты американского вседорожника: длина – 5 050 мм, ширина – 1 964 мм, высота – 1 750 мм, колесная база – 2 863 мм. Снаряженная масса – чуть более 2 тонн. Дорожный просвет – 169 мм. Объем багажника составляет 356 литров, при сложенных сидениях третьего ряда – 1 220 литров. Если сложить сидения второго и третьего рядов, объем полезного пространства возрастает до 2 228 литров.Новинка ориентирована на семейных клиентов или тех, кто любит выбираться за город большой компанией. Автомобиль будет конкурировать с такими серьезными соперниками, как Volvo XC90 или Audi Q7. Покупателям предложат на выбор версии с шести- или семиместным салоном. В базе все автомобили получат 20 разнообразных систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль. Топовые версии смогут похвастаться системой ночного видения, которая может «видеть» объекты на расстоянии свыше 30 метров.Для России все Cadillac XT6 оснастят безальтернативной 2,0-литровой бензиновой «турбочетверкой», дефорсированной до налоговыгодных 200 сил. На китайском рынке такой мотор выдает 237 сил и 350 Нм пикового момента. В паре с ним работает 9-диапазонный «автомат» и система полного привода с многодисковой муфтой на задней оси. Подробные комплектации и цены назовут в феврале. Первые «живые» автомобили появятся у дилеров ближе к концу марта.
2020-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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