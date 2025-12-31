Миниатюрный трейлер Cafito Mini 2.5 удивляет оснащением и стилем — стоит ли брать?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

31 декабря 2025, 18:26

Cafito Mini 2.5: ретро-капля из Аргентины с кухней и душем для путешествий

Cafito Mini 2.5 - это компактный трейлер-капля из Аргентины. Он сочетает ретро-дизайн и практичные решения. Внутри - кровать, снаружи - кухня и душ. Доступны базовая и премиальная версии. Цена стартует с 5400 долларов (422 000 рублей). Оценим, чем он интересен.

В мире автопутешествий не всегда нужны большие дома на колесах. Иногда достаточно простого, но продуманного решения, чтобы проехать по дороге и получить максимальное впечатление. Именно таким стал Cafito Mini 2.5 - миниатюрный трейлер-капля от аргентинской компании Tanques Cafito, который сочетает в себе стиль ретро и современные удобства.

Фото: Tanques Cafito

Tanques Cafito - производитель со стариной, начавший свой путь еще в 1969 году с выпуска промышленного оборудования и резервуаров из армированного стеклопластика. Этот же материал лег в основу новых прицепов, что обеспечивает легкость, прочность и надежность конструкции. Cafito Mini 2.5 - самый компактный в линейке бренда: длина всего 2,5 метра, масса стартует от 500 кг. Благодаря этому его можно буксировать даже на небольшом автомобиле, не жертвуя комфортом.

Внутри прицепа Cafito Mini 2.5 находится полноценная двуспальная кровать. Над ней установлен встроенный шкаф для хранения вещей. В базовой версии он открыт, а в премиальной закрывается дверцей. По обе стороны от кровати расположены запираемые двери с округлыми окнами для проветривания. Для жарких дней предусмотрен потолочный вентилятор. Кондиционер не входит даже в список опций. Также внутри есть розетка, USB-порты и светильники для чтения.

Основные удобства вынесены наружу. Спереди расположен вместительный ящик для вещей, а сбоку — отдельный отсек для газового баллона на 3 кг. Настоящей изюминкой является задняя кухня под большой откидной дверью на газовых упорах. Здесь есть одноконфорочная газовая плита, глубокая мойка с возможностью подачи воды и продуманные полки для хранения. Освещение и розетка делают процесс готовки комфортным даже в темное время суток.

В премиальной комплектации добавляется багажник на крыше со ступенькой, выдвижной наружный душ, дверцы на кухонных шкафах и водонагреватель на 6 литров. Запас пресной воды составляет 55 литров, а для серой воды есть отдельный бак. Встроенного санузла в прицепе нет, но для коротких поездок или выездов на природу это не станет проблемой. Стандартное оснащение для всех версий включает подключение к электросети 220 В, ручные стабилизаторы, запасное колесо с фирменным чехлом и регулируемую опорную стойку.

Внешний вид прицепа выполнен в духе классических трейлеров-«капель» с плавными линиями и лаконичным дизайном. Можно выбрать полностью белый цвет или добавить яркие акценты — красный, желтый, зеленый, синий или оранжевый. Такой прицеп точно не останется незамеченным.

Упомянутые марки: MINI
