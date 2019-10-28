28 октября 2019, 16:58
Callday 2019: основные итоги
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В этом году конференция про бизнес, маркетинг и сквозную аналитику Callday 2019 собрала рекордную аудиторию, в 20 раз больше, чем мероприятие 2018 года. 22 октября на московскую ВТБ Арене пришло 3 000 участников, онлайн-трансляция получила 75 000 просмотров.
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Фото: Calltouch
Конференция Callday проходит ежегодно. Участие в ней традиционно бесплатное. Открывая нынешнее мероприятие Алексей Авдеев, генеральный директор Calltouch, констатировал – большую часть рутинной работы маркетологов берут на себя машинные алгоритмы. Именно поэтому сейчас Calltouch уделяет особое внимание разработке искусственного интеллекта в маркетинге, чтобы освободить специалистам время для креатива.
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Наша задача — прийти к тому, что ядром нашей системы станет искусственный интеллект, который сможет выполнять за специалиста практически любую рутинную задачу. Наш инструмент создан для человека: он указывает показатель, которого хочет достичь, а путь к нему прокладывает машина.
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Алексей Авдеев, CEO Calltouch
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