Callday 2022: эксперты расскажут, как строить бизнес в нестабильное время

Ранее мы писали Чего мы не знаем об отечественном рынке кованых колес Ежегодно в нашей стране продается порядка 60 тыс. кованых колесных дисков, при этом потенциал рынка оценивается ... Читать далее

Очередная конференция Callday 2022 пройдет в уникальном омниканальном формате. Зрители онлайна будут максимально вовлечены в процесс: выходить на связь в зуме с включенными видеокамерами и задавать вопросы спикерам - фаундерам и СЕО компаний. В центре внимания окажется тема построения маркетинга и продаж в 2022 году. В рамках конференции обсудят, откуда брать трафик, где искать клиентов и что делать, когда привычных инструментов больше нет.

Мероприятие пройдет в Бойлерной на Хлебозаводе, где соберутся порядка 600 участников. Еще 5 000 человек смогут подключиться онлайн. Callday 2022 объединит всех неравнодушных на одной площадке, став местом силы, вдохновения и мотивации. Участие в мероприятии бесплатное как в онлайн-, так и в офлайн-формате. Прямой эфир будет проходить на официальном YouTube-канале Calltouch. Зарегистрироваться можно на сайте конференции по ссылке.

Как рассказал 110KM.RU Алексей Авдеев, CEO Calltouch, в этом году было решено провести конференцию в по-настоящему омниканальном формате, чтобы предприниматели и неравнодушные со всего мира смогли не только заглянуть в коробку с секретами успешного бизнеса, но и лично участвовать в конференции, задавать вопросы спикерам по видеосвязи. Каждый участник мероприятия сможет получить обратную связь и ощутить вовлеченность в процесс, оказаться в самой гуще бизнес-сообщества и зарядиться новыми идеями для собственных проектов.

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