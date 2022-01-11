Cамые некрасивые итальянские машины: они страшны и ужасны
Lamborghini Veneno
Lamborghini точно не из тех, кто выбирает для своих машин скучный дизайн, просто иногда креатив создателей переходит все границы разумного. Эта модель как раз пример того, как дизайнеры увлеклись с экстравагантностью. Когда машины впервые была показана в 2013 году, то внешность Veneno многих разочаровала. Вмятины, заломы и отверстия создают впечатление, что перед тобой машина после ДТП. Впрочем, сомнительная внешность не помешала суперкару стать одним из самых дорогих – он стоит более 4 млн долларов.
Lancia Ypsilon
Призванный стать доступным и экономичным автомобилем для молодых семей, этот хэчбек с крайне необычной внешностью стал объектом критики. Его считали откровенно уродливым из-за непропорциональной задней части и сплющенной передней. Но несмотря на ненавистников, модель до сих пор в производстве! К слову, внешность ее в лучшую сторону так и не изменилась.
Covini C6W
Это одна из тех машин, глядя на которые вопрошаешь – зачем? Почему кто-то мог решить, что шестиколесный суперкар это будет круто – вопрос теперь риторический. О практичности использования дополнительной пары колес велись ожесточенные споры, но в одном все были едины – дизайн из-за дополнительных колес стал ужасным.
Lamborghini LM002
Lamborghini известны своими быстрыми и мощными суперкарами, поэтому их желание выпустить в конце 80-х годов этот огромный пикап не все поняли. Пока шла разработка, многие были полны энтузиазма по поводу «Ламбо-Рэмбо», как его прозвали, но как только пикап показали народу – предвкушение сменилось негодованием. Роскошные опции и V12 от Countach не смогли сгладить дурацкую внешность пикапа. Зато он один из самых редких – всего было собрано 328 таких пикапов.
Alfa Romeo 166
Этот огромный седан 1996 года выпускали в качестве конкурента первоклассным немецким седанам: Mercedes-Benz, Audi и BMW. Его подвела убогая внешность. Широко расставленные крошечные фары и не менее крошечная решетка радиатора выглядели нелепо и производили впечатление дешевки.
Fiat Multipla
Модель была представлена в конце 90-х годов и с тех пор получила множество «наград», все они за самые уродливые качества. Иногда кажется, что настолько некрасивую машину можно было создать только преднамеренно. Основная ассоциация с внешним видом (внутри там тоже все специфично), это неудачно собранная машина из двух ранее разбитых.
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