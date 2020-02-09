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9 февраля 2020, 10:19

Cамые ожидаемые новинки Женевы-2020

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В начале марта каждый год проходит одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок – Женевский автосалон. Что приготовили мировые автопроизводители на этот раз? Расскажем о десяти ярких новинках Женевы-2020.
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: motor1.com

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: carscoops.com

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: autoevolution.com

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: Skoda

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: motor1.com

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: Renault

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: motor1.com

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: Hyundai

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020

Фото: Aiways

Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
Cамые ожидаемые новинки Женевы 2020
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В нынешнем году Женевский автосалон распахнет свои двери для всех желающих 5 марта. Но уже начиная с 3 марта, автопроизводители начнут презентовать новинки прессе. Редакция портала speedme.ru рассказала о самых интересных из анонсированных ранее премьер.

Начнем с европейских брендов. Audi обещает представить Audi A3 четвертого поколения, построенный на одной платформе с новым Volkswagen Golf. Он выйдет на рынок только в виде пятидверной модели Sportback, а в его моторную гамму войдут мягкие гибридные и плагин-гибридные силовые установки. BMW привезет в Женеву предсерийный электрокар BMW i4, который станет следующим этапом эволюции концепт-кара i Vision Dynamics, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне 2017 года. Суммарная отдача прототипа превышает 520 л.с., а с места до «сотни» он сможет разгоняться за 4 секунды.

Компания Porsche представит в Женеве топовую модель 911-й линейки – спорткар Porsche 911 Turbo. Ожидается, что у новинки будет две версии: 600-сильная Turbo и 650-сильная Turbo S, оснащенная совершенно новым шестицилиндровым мотором объемом 3,8 литра. Компания Skoda покажет «заряженную» версию новой Octavia. Лифтбек Octavia RS получит 245-сильный мотор. Renault анонсировал полностью электрическую версию городского автомобиля Twingo с индексом Z.E., который разделит платформу и агрегаты с электрокаром Smart EQ ForFour.

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Японская Honda пообещала продемонстрировать обновленный мощный хэтчбек Civic Type R. Спорткар получил новые амортизаторы, измененную геометрию передней подвески и усовершенствованную тормозную систему. Приготовили свои новинки и корейские автопроизводители. Hyundai анонсировала дебют нового компактного хэтчбека i20, дизайн которого выполнен в духе «старших» моделей бренда. Kia покажет среднеразмерный кроссовер Sorento нового поколения. Судя по опубликованным ранее шпионским снимкам, внешне новинка будет похожа на флагман марки, кроссовер Telluride.

Наконец, из Китая в Женеву привезут концепт электрического кроссовера Aiways U6ion. По предварительной информации автомобиль представляет собой купе-версию кроссовера U5. Тизера пока нет, но продажи серийной версии могут начаться в Европе уже летом 2020 года. Ожидается, что стоить новинка будет порядка 25 000 евро и сможет составить конкуренцию компактным европейским электрокарам, например, хэтчбеку Renault Zoe.

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Cамые ожидаемые новинки Женевы-2020
{{material_128687}}В нынешнем году Женевский автосалон распахнет свои двери для всех желающих 5 марта. Но уже начиная с 3 марта, автопроизводители начнут презентовать новинки прессе. Редакция портала speedme.ru рассказала о самых интересных из анонсированных ранее премьер.Начнем с европейских брендов. Audi обещает представить Audi A3 четвертого поколения, построенный на одной платформе с новым Volkswagen Golf. Он выйдет на рынок только в виде пятидверной модели Sportback, а в его моторную гамму войдут мягкие гибридные и плагин-гибридные силовые установки. BMW привезет в Женеву предсерийный электрокар BMW i4, который станет следующим этапом эволюции концепт-кара i Vision Dynamics, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне 2017 года. Суммарная отдача прототипа превышает 520 л.с., а с места до «сотни» он сможет разгоняться за 4 секунды.Компания Porsche представит в Женеве топовую модель 911-й линейки – спорткар Porsche 911 Turbo. Ожидается, что у новинки будет две версии: 600-сильная Turbo и 650-сильная Turbo S, оснащенная совершенно новым шестицилиндровым мотором объемом 3,8 литра. Компания Skoda покажет «заряженную» версию новой Octavia. Лифтбек Octavia RS получит 245-сильный мотор. Renault анонсировал полностью электрическую версию городского автомобиля Twingo с индексом Z.E., который разделит платформу и агрегаты с электрокаром Smart EQ ForFour.{{material_128436}}Японская Honda пообещала продемонстрировать обновленный мощный хэтчбек Civic Type R. Спорткар получил новые амортизаторы, измененную геометрию передней подвески и усовершенствованную тормозную систему. Приготовили свои новинки и корейские автопроизводители. Hyundai анонсировала дебют нового компактного хэтчбека i20, дизайн которого выполнен в духе «старших» моделей бренда. Kia покажет среднеразмерный кроссовер Sorento нового поколения. Судя по опубликованным ранее шпионским снимкам, внешне новинка будет похожа на флагман марки, кроссовер Telluride.Наконец, из Китая в Женеву привезут концепт электрического кроссовера Aiways U6ion. По предварительной информации автомобиль представляет собой купе-версию кроссовера U5. Тизера пока нет, но продажи серийной версии могут начаться в Европе уже летом 2020 года. Ожидается, что стоить новинка будет порядка 25 000 евро и сможет составить конкуренцию компактным европейским электрокарам, например, хэтчбеку Renault Zoe.
2020-02-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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