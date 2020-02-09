9 февраля 2020, 10:19
Cамые ожидаемые новинки Женевы-2020
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В начале марта каждый год проходит одна из крупнейших в мире международных автомобильных выставок – Женевский автосалон. Что приготовили мировые автопроизводители на этот раз? Расскажем о десяти ярких новинках Женевы-2020.
Фото: motor1.com
Фото: carscoops.com
Фото: autoevolution.com
Фото: Skoda
Фото: motor1.com
Фото: Renault
Фото: motor1.com
Фото: Hyundai
Фото: Aiways
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Начнем с европейских брендов. Audi обещает представить Audi A3 четвертого поколения, построенный на одной платформе с новым Volkswagen Golf. Он выйдет на рынок только в виде пятидверной модели Sportback, а в его моторную гамму войдут мягкие гибридные и плагин-гибридные силовые установки. BMW привезет в Женеву предсерийный электрокар BMW i4, который станет следующим этапом эволюции концепт-кара i Vision Dynamics, дебютировавшего на Франкфуртском автосалоне 2017 года. Суммарная отдача прототипа превышает 520 л.с., а с места до «сотни» он сможет разгоняться за 4 секунды.
Компания Porsche представит в Женеве топовую модель 911-й линейки – спорткар Porsche 911 Turbo. Ожидается, что у новинки будет две версии: 600-сильная Turbo и 650-сильная Turbo S, оснащенная совершенно новым шестицилиндровым мотором объемом 3,8 литра. Компания Skoda покажет «заряженную» версию новой Octavia. Лифтбек Octavia RS получит 245-сильный мотор. Renault анонсировал полностью электрическую версию городского автомобиля Twingo с индексом Z.E., который разделит платформу и агрегаты с электрокаром Smart EQ ForFour.
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Наконец, из Китая в Женеву привезут концепт электрического кроссовера Aiways U6ion. По предварительной информации автомобиль представляет собой купе-версию кроссовера U5. Тизера пока нет, но продажи серийной версии могут начаться в Европе уже летом 2020 года. Ожидается, что стоить новинка будет порядка 25 000 евро и сможет составить конкуренцию компактным европейским электрокарам, например, хэтчбеку Renault Zoe.
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