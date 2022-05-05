Cамые популярные седаны 2022 года
Если говорить о конкретных моделях, что список наиболее востребованных автомобилей выглядит следующим образом: Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Lada Granta. На их долю суммарно приходится треть от всех сделок по покупке седанов. Интересно, что на долю подержанных седанов приходится 87% продаж через СберАвто. Помимо «Солярисов», «Рио» и «Поло» спросом пользуются Ford Focus. Если говорить о новых автомобилях, то к тройке лидеров присоединяются Lada Vesta и Lada Granta.
Средняя цена седана в 2022 году составила 770 тысяч рублей, причем практически все сделки (96%) были проведены с привлечением кредитных средств. Чаще всего седаны через СберАвто покупали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Екатеринбурга и Краснодара.
- 1 739 620 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 060 000 РВАЗ (Lada) Vesta 2020 в Москве
- 1 520 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 260 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 1 620 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 1 870 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 1 690 000 РFord Focus 2016 в Москве
- 880 000 РFord Focus 2016 в Москве
- 649 807 РKIA Rio 2015 в Москве
- 710 000 РFord Focus 2007 в Москве
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