Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

23 июня 2026, 10:48

Candela P-12 Business: электрический паром нового поколения для мегаполисов и курортов

Candela P-12 Business: электрический паром нового поколения для мегаполисов и курортов

Тише библиотеки и на 80% экономичнее: как паром на подводных крыльях меняет водный транспорт

Candela P-12 Business: электрический паром нового поколения для мегаполисов и курортов

Электрический паром Candela P-12 Business на подводных крыльях задает новые стандарты для городских и туристических маршрутов. Минимальный шум, высокая эффективность и экологичность делают его актуальным решением для современных мегаполисов.

Электрический паром Candela P-12 Business на подводных крыльях задает новые стандарты для городских и туристических маршрутов. Минимальный шум, высокая эффективность и экологичность делают его актуальным решением для современных мегаполисов.

В последние годы водный транспорт переживает перемены: на смену привычным дизельным решениям приходят электрические, способные не только снизить уровень шума, но и уменьшить вред для окружающей среды. Candela P-12 Business – один из самых ярких примеров этого тренда. Электрический паром на подводных крыльях рассчитан на 16 пассажиров и уже готов к работе на международных маршрутах, где особенно важны комфорт и экологичность.

Главное отличие Candela P-12 Business – практически полное отсутствие шума. Уровень внутри салона не превышает 63–64 децибела, что сопоставимо с фоновым шумом в библиотеке. Для сравнения, обычные паромы создают до 75 децибел, что часто вызывает дискомфорт у пассажиров и жителей близлежащих районов. Такой эффект достигается благодаря инновационной конструкции корпуса и использованию электродвигателей.

Плавность хода обеспечивают подводные крылья и интеллектуальная система управления: при разгоне корпус судна поднимается над водой, а компьютер регулирует угол наклона крыльев. Даже при волнении пассажиры не ощущают резких толчков или вибраций, что особенно важно для маршрутов с интенсивным движением и переменчивой погодой.

Технические характеристики Candela P-12 Business впечатляют: крейсерская скорость составляет 25 узлов (46,3 км/ч), запас хода – до 40 морских миль (74 км) на одном заряде. Два электродвигателя C-POD обеспечивают пиковую мощность 320 кВт, а быстрая зарядка поддерживает ток до 300 кВт, что позволяет минимизировать время простоя в порту. По информации New Atlas, энергопотребление этого парома на 80 % ниже, чем у традиционных судов аналогичного класса.

Экологический аспект также играет ключевую роль. Благодаря движению над поверхностью воды Candela P-12 Business практически не оставляет кильватерного следа, который негативно влияет на прибрежные экосистемы и коралловые рифы. Такой подход особенно актуален для регионов с уязвимой природой и развитым туризмом.

Первые поставки Candela P-12 Business уже запланированы для Мальдив, Саудовской Аравии и Мумбаи. В Индии судно будет курсировать между районом Ворота Индии и новым аэропортом Нави Мумбаи, что позволит разгрузить дороги и ускорить перемещение между ключевыми точками мегаполиса.

В последние годы спрос на экологичные и тихие решения на водном транспорте только растёт. Появление таких паромов – это не просто технологический прорыв, а реальный шаг к обновлению городской среды и улучшению условий перевозок. В ближайшие годы подобные суда могут стать привычной частью транспортной системы крупных городов и курортных зон. Для России, где многие города расположены на реках и озёрах, такие решения особенно актуальны: они позволяют снизить нагрузку на дороги, улучшить экологическую обстановку и повысить качество жизни в прибрежных регионах. Кроме того, развитие водного транспорта способно стимулировать местное производство и внедрение новых технологий.

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