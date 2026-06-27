Canyon представила Lux Era: 32-дюймовые колёса, инвертированная вилка и «би-план» кокпита для XC-гонок

Canyon Lux Era: концепт-кар для кросс-кантри с 32-дюймовыми колесами и аэродинамикой

Canyon Lux Era - концептуальный кросс-кантри велосипед с акцентом на аэродинамику, 32-дюймовые колеса и необычную компоновку. Почему производитель делает ставку на такие решения и как они могут изменить подход к гонкам - в нашем материале.

Canyon Lux Era - концептуальный кросс-кантри велосипед с акцентом на аэродинамику, 32-дюймовые колеса и необычную компоновку. Почему производитель делает ставку на такие решения и как они могут изменить подход к гонкам - в нашем материале.

На выставке Eurobike в этом году компания Canyon удивила даже самых искушённых поклонников велоспорта, представив концепт Lux Era — кросс-кантрийный велосипед, который может задать новый вектор развития для всей дисциплины. В центре внимания — аэродинамика, минимализм и нестандартные технические решения, которые, по мнению разработчиков, способны со временем изменить подход к гонкам.

Lux Era сразу выделяется среди других моделей: амортизатор, встроенный в верхнюю трубу, более вертикальная геометрия рамы, а компоненты обеспечивают минимальное снижение веса. Но главное — каждая деталь велосипеда подчинена идее снижения сопротивления воздуха. Особое внимание уделено «би-план» кокпиту, вдохновлённому решениями из Grail CF: благодаря двум уровням руля гонщик может менять положение рук и занимать более аэродинамичную позу.

Передняя вилка у Lux Era инвертирована, что, по словам инженеров, обеспечивает жёсткость и лучшую смазку. Кронштейн вилки практически плотно прилегает к минималистичной рулевой трубе, а трубчатые формы рамы — с прозрачными гранями и скошенными линиями — направлены на эффективное рассеивание воздушных потоков. Задняя часть велосипеда выполнена проще, но цепные и подседельные перья также максимально облегчены, а трансмиссия выполнена однозвёздной.

Ещё одна особенность — использование 32-дюймовых колёс. Это направление только набирает популярность в мире MTB, но уже сейчас эксперименты с диаметром позволяют велосипедам легче преодолевать препятствия и сохранять скорость на сложных участках. Некоторые производители доходят до 36-дюймовых колёс, но Canyon выбрал компромисс между управляемостью и накатом.

Глава отдела дизайна Canyon Федя Делич отметил, что современные XC-гонки становятся всё быстрее, а гонщики ищут нестандартные и порой небезопасные способы увеличения скорости. Lux Era предлагает альтернативу: больше вариантов хвата руля, встроенную электронику с дисплеем для контроля времени, пульса и расстояния, а также продуманную эргономику. Правда, вопрос о допустимости таких электронных систем на официальных соревнованиях пока остаётся открытым.

Для российского рынка такие концепты пока скорее остаются предметом обсуждений, чем реальными предложениями, но интерес к новым технологиям в велоспорте растёт. Важно понимать, что внедрение инноваций в массовое производство требует времени и адаптации к местным условиям. Тем не менее, опыт Canyon показывает: даже самые смелые идеи могут со временем стать стандартом, если они действительно дают преимущество на трассе. В ближайшие годы можно ожидать появления новых моделей с элементами, впервые опробованными в эпоху Lux, а также усиления дискуссий о доступности и безопасности решений на официальных конференциях.

В живую Lux Era можно увидеть на Eurobike — и, судя по отзывам, концепт действительно производит впечатление. Пока неизвестно, появятся ли такие решения в серийных моделях, но дизайнерские элементы — например, 32-дюймовые колёса или аэродинамические рули — уже обсуждаются в профессиональном сообществе. Важно отметить, что Canyon не впервые экспериментирует с футуристическими концептами: подход к инновациям можно встретить и у других производителей, как это было с запуском нового внедорожника на базе JAC JS9, о котором рассказывалось в материале о начале производства рамного внедорожника Sollers S9 на УАЗ .