Европейская новинка: ретро-прицеп Capsule Mini с полноценным санузлом за $22 200

30 июня 2026, 18:47
Capsule Mini: новый ультракомпактный прицеп для путешествий по Европе
Capsule Mini: новый ультракомпактный прицеп для путешествий по Европе
Capsule Mini — это легкий и компактный туристический прицеп с ретро-дизайном, который идеально подойдет для пар, мечтающих о простых и комфортных путешествиях. Узнайте, чем он отличается от других мини-караванов и почему его уже называют хитом европейских дорог.
В мире автотуризма компактные прицепы становятся всё популярнее. На европейском рынке появился новый игрок — Capsule Mini. Этот миниатюрный дом на колёсах, созданный в Турции и импортируемый в Великобританию, уже привлёк внимание путешественников необычным дизайном и минималистичным подходом к комфорту.
Capsule Mini — это не просто очередной прицеп, а настоящий вызов традиционным представлениям о кемпинге. Его длина составляет 4,37 м, ширина — 1,98 м, высота — 2,37 м. Высота потолка внутри достигает 1,91 м, так что большинство взрослых могут свободно передвигаться. Монолитный корпус из стеклопластика с полиуретановой изоляцией делает прицеп лёгким и надёжно защищает от непогоды.
Внешний вид выполнен в стиле ретро — это сразу выделяет модель среди конкурентов. Классические формы, округлые линии и яркие цвета превращают прицеп в украшение любого кемпинга. Но главное преимущество — вес: всего 650 кг, а полная масса с грузом — 750 кг. Такой прицеп можно буксировать практически любым легковым автомобилем, что делает его доступным для широкой аудитории.
Внутри всё продумано до мелочей. В передней части расположена уютная обеденная зона с U-образным диваном, который легко трансформируется в двуспальную кровать. Кухонный блок разделён на три части: здесь есть одноконфорочная плита с мойкой, небольшой холодильник на 42 литра с крошечной морозильной камерой и дополнительная поверхность для кофемашины или тостера. Несмотря на компактные размеры, в Capsule Mini нашлось место для двух шкафчиков с решётчатыми дверцами и небольшого отсека для хранения под кроватью.
Особого внимания заслуживает санузел — для прицепа такого размера это редкость. Внутри оборудована душевая кабина с портативным туалетом. Производитель не акцентирует на этом внимание в официальных материалах, однако владельцы отмечают, что это очень удобное решение для автономных путешествий.
В стандартную комплектацию входят: открывающиеся окна с москитными сетками и шторками, сетка на дверь, бак для воды на 50 литров, стабилизаторы AKS, переносной туалет и столешницы из массива сосны. Для удобства перемещения предусмотрены ручки, а на дышле размещён ящик для газовых баллонов и мелочей.
Capsule Mini можно дооснастить по желанию: выбрать двухконфорочную плиту, установить отопитель, тент, внедорожные шины, солнечную батарею на 205 Вт с аккумулятором на 100 А·ч и инвертором на 600 Вт, а также добавить уличный душ или гриль. Доступны для заказа и различные варианты отделки, а также цвета экстерьера и интерьера.
Стоимость базовой версии в Великобритании начинается от 16 595 фунтов стерлингов (примерно 22 200 долларов США). Пока продажи ограничены британским рынком, но интерес к Capsule Mini уже проявляют автотуристы из других стран Европы.
Capsule Mini — идеальный выбор для тех, кто ценит простоту, мобильность и стиль. Минимум забот по обслуживанию, максимум свободы и возможность отправиться в путешествие в любой момент — вот что предлагает этот необычный прицеп.
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