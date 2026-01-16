Почему этот дом на колесах удивляет даже опытных путешественников – подробности внутри

16 января 2026, 18:53
Carado A 464: немецкий автодом для шестерых с максимальным комфортом и выгодой
Carado A 464 - это не просто автодом, а полноценный дом на колесах для большой семьи. В нем есть все для долгих поездок. Узнайте, чем он отличается от конкурентов. Цена и комплектация удивят даже скептиков.
Carado A 464 - это тот случай, когда автодом перестает быть просто средством передвижения и превращается в настоящий дом для шести человек. Немецкая сборка, продуманная эргономика и богатая комплектация делают эту модель одной из самых интересных на российском рынке в 2026 году. Стоимость автодома 14 900 000 рублей.
В основе Carado A 464 лежит проверенное шасси Fiat Ducato с передним приводом и автоматической коробкой передач. Под капотом - дизельный двигатель объемом 2,2 литра, выдающий 140 лошадиных сил. Такой тандем обеспечивает не только уверенное движение по трассе, но и экономичный расход топлива, что важно для дальних путешествий. Автодом соответствует экологическому стандарту Евро VI, топливный бак на 90 литров и бак AdBlue на 19 литров позволяют забыть о частых остановках на заправку.
Внутри Carado A 464 удивляет простором и продуманностью каждой детали. Здесь шесть полноценных спальных мест: большая кровать в алькове (210 х 160 см), трансформируемая столовая группа (185 х 100 см) и еще одна королевская кровать в задней части (210 х 150 см). Для семей с детьми предусмотрены крепления ISOFIX, многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой, обеспечивающее комфорт водителю.
Особого внимания заслуживает система отопления TRUMA COMBI 6 с бойлером, работающая на газу. Два газовых баллона по 27 литров обеспечивают автономность даже в холодное время года. Кухонный модуль оснащен двухконфорочной газовой плитой и вместительным холодильником на 156 литров (включая морозильную камеру). Водоснабжение организовано через бак для чистой воды на 122 литра и бак для серой воды на 92 литра, бойлер на 10 литров гарантирует горячую воду в любое время.
Санузел с душем и биотуалетом на 20 литров позволяет не посещать кемпинги. Багажное отделение выдерживает до 150 кг, а большая дверь с задней стороны делает загрузку максимально удобной. Полезная загрузка автодома - 417 кг, что позволяет взять с собой все необходимое для длительных поездок.
Комплектация Carado A 464 включает в себя подготовку для установки телевизора, USB-розетки в гостиной, салонный аккумулятор на 95 Ач с наклонной установкой второго, а также зарядное устройство для аккумулятора как в движении, так и при подключении к внешней сети. Столовая группа легко трансформируется в дополнительное спальное место, что особенно удобно для больших компаний.
Габариты автодома значительные: длина - 7,25 метра, ширина - 2,32 метра, высота - 3,14 метра. Внутренняя высота салона - 1,95 метра, что позволяет свободно передвигаться даже высоким пассажирам. Максимально допустимая масса - 3 500 кг, буксируемый вес - до 2 000 кг, так что можно взять с собой прицеп или лодку.
В стандартное оснащение входят литые диски, система помощи при спуске с горы, Traction+, фаркоп и многое другое. Салон выполнен в комбинированном отделе, что придает интерьеру современный и уютный вид. Автодом полностью новый и уже ждет своих владельцев в Москве.
Carado A 464 - это выбор для тех, кто ценит свободу, комфорт и немецкое качество. В 2026 году найти столь сбалансированное предложение по цене и возможностям — задача не из легких.
