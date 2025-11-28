Турецкий дом на колесах удивляет сочетанием стиля, практичности и стоимости

28 ноября 2025, 11:08
Carpento 410: новый просторный караван для семьи по цене доступного прицепа
Carpento 410: новый просторный караван для семьи по цене доступного прицепа
Carpento 410 — свежий взгляд на семейные автопутешествия. Модель стала больше и вместительнее, но осталась легкой и доступной. Внутри — современный дизайн и продуманные решения. Узнайте, чем этот караван выделяется среди конкурентов.
огда речь заходит о выборе дома на колесах, многие сталкиваются с дилеммой: хочется и стильный интерьер, и функциональность, и чтобы цена не кусалась. Турецкая компания Carpento Caravan решила эту проблему по-своему, предложив рынку модель 410 — увеличенную и более вместительную версию популярного прицепа 310. Новинка ориентирована на европейских автолюбителей, где важны не только комфорт и дизайн, но и масса прицепа.
Carpento 410 имеет длину 4,1 метра и весит всего 680 кг, в полной комплектации — всего на 100 кг больше. Это позволяет буксировать его большинством легковых автомобилей.
Внешний вид прицепа сразу выделяет его среди конкурентов: обтекаемые формы, панорамные окна из поликарбоната и цельные боковые панели из стеклопластика толщиной 33 мм обеспечивают не только современный вид, но и отличную защиту от непогоды. Крыша плавно переходит в боковые стенки, а черная окантовка придает динамичный силуэт. Прицеп построен на шасси Al-Ko с 13-дюймовыми колесами и тормозной системой, а также встроенными в корпус задними фонарями.
Внутри помещения организовано максимально рационально: два модуля для отдыха и приема пищи, полноценная кухня и санузел с душем. Центральный коридор обеспечивает удобный доступ ко всем зонам. Основная зона трансформируется в двуспальную кровать, вторая — в спальное место для одного взрослого или двух детей. Над ней предусмотрена выдвижная полка, где также может разместиться один взрослый или двое малышей. Таким образом, прицеп рассчитан на четверых, хотя некоторые заявляют и о пятиместном размещении.
Интерьер выполнен в светлых тонах с использованием мягких и деревянных вставок, что создает уютную атмосферу. Естественный свет поступает через люк и боковые окна, вечернее освещение включает светодиодные лампы и точечные светильники на 12 В. Розетки на 220 В входят в стандартное оснащение. В данной комплектации нет отопления и кондиционера, но можно установить их дополнительно.
Кухонный блок включает в себя холодильник на 65 литров, плиту с одной конфоркой и мойку с крышкой из стекла. Запас пресной воды — 70 литров. Солнечные панели в стандарт не входят, но доступны опционально или через сторонние решения.
Модель 410 — отличный выбор для тех, кто ищет современный и недорогой дом на колесах для семейных поездок.
Похожие материалы
-
30.11.2025, 14:44
BYD Ti7: новый гибридный кроссовер выходит на мировой рынок после успеха в Китае
BYD Ti7 впервые показали за пределами Китая. Модель уже стала хитом на родине. Теперь компания планирует покорить зарубежные рынки. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:59
Ford Bronco URB-X превращается в уличного монстра для виртуальных скоростей
Ford Bronco снова в центре внимания автолюбителей. Модель URB-X удивляет своим дерзким стилем. Виртуальный тюнинг переносит внедорожник на новый уровень. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Не пропустите детали о необычном проекте.Читать далее
-
30.11.2025, 13:29
Jayco Jay Flight 130BH SLX Sport Edition 2026: компактный дом на колесах с максимальным комфортом
Jayco расширяет линейку легких прицепов, делая путешествия комфортнее. Новый Jay Flight 130BH SLX Sport Edition сочетает компактность и функциональность. Внутри — все для уюта вдали от дома. Узнайте, чем удивляет свежая модель 2026 года.Читать далее
-
30.11.2025, 13:06
Внучка продает семейный Cadillac 1961 года, но есть одна непростая деталь
Кабриолет Cadillac Series 62 1961 года всю жизнь провел в одной семье. Машина сменила только два гаража за 64 года. Теперь внучка первых владельцев решила расстаться с раритетом. Почему она не справилась с уходом за легендой – подробности в материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:51
В Китае построят два завода по выпуску твердотельных аккумуляторов для электромобилей
В Китае стартуют масштабные проекты по выпуску твердотельных аккумуляторов. В провинции Цзянси появятся два завода, которые к 2027 году обеспечат 3 ГВт·ч емкости для электромобилей. Это может изменить рынок и ускорить внедрение новых технологий. Подробности о планах и перспективах — в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:38
Редчайший Ferrari 308 GTB Vetroresina найден спустя 30 лет простоя в гараже
В мире коллекционных Ferrari есть особая легенда. Это 308 GTB Vetroresina, кузов которого выполнен из стеклопластика. Недавно один из таких автомобилей был обнаружен спустя десятилетия забвения. Что скрывает эта находка и почему она так ценится среди знатоков? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:06
Rogue Meridian на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 стал домом на колесах без компромиссов
Rogue Meridian – не просто кемпер, а полноценный дом на колесах. Его создатели объединили комфорт, стиль и функциональность. Внутри – продуманный интерьер и современные технологии. Узнайте, чем этот автомобиль отличается от других.Читать далее
-
30.11.2025, 11:58
BMW готовится снять с производства электрокроссовер iX1 ради новой платформы Neue Klasse
BMW планирует завершить выпуск iX1 уже через четыре года. Причина – переход на новую платформу Neue Klasse. Модель оказалась в центре внимания из-за свежих цифровых рендеров. Что ждет поклонников бренда и какие перемены грядут – читайте далее.Читать далее
Похожие материалы
-
30.11.2025, 14:44
BYD Ti7: новый гибридный кроссовер выходит на мировой рынок после успеха в Китае
BYD Ti7 впервые показали за пределами Китая. Модель уже стала хитом на родине. Теперь компания планирует покорить зарубежные рынки. Подробности о новинке и ее особенностях – в нашем материале. Следите за развитием событий.Читать далее
-
30.11.2025, 14:17
Редкий BMW 328xi Touring E91 с мотором Maserati удивил автолюбителей в США
В США выставлен на продажу необычный BMW 328xi Touring 2007 года. Владелец заменил стандартный мотор на V8 от Maserati. Автомобиль сохранил полный привод и чистую историю. Подробности о проекте и его особенностях – в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 13:59
Ford Bronco URB-X превращается в уличного монстра для виртуальных скоростей
Ford Bronco снова в центре внимания автолюбителей. Модель URB-X удивляет своим дерзким стилем. Виртуальный тюнинг переносит внедорожник на новый уровень. Узнайте, как изменился культовый автомобиль. Не пропустите детали о необычном проекте.Читать далее
-
30.11.2025, 13:29
Jayco Jay Flight 130BH SLX Sport Edition 2026: компактный дом на колесах с максимальным комфортом
Jayco расширяет линейку легких прицепов, делая путешествия комфортнее. Новый Jay Flight 130BH SLX Sport Edition сочетает компактность и функциональность. Внутри — все для уюта вдали от дома. Узнайте, чем удивляет свежая модель 2026 года.Читать далее
-
30.11.2025, 13:06
Внучка продает семейный Cadillac 1961 года, но есть одна непростая деталь
Кабриолет Cadillac Series 62 1961 года всю жизнь провел в одной семье. Машина сменила только два гаража за 64 года. Теперь внучка первых владельцев решила расстаться с раритетом. Почему она не справилась с уходом за легендой – подробности в материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:51
В Китае построят два завода по выпуску твердотельных аккумуляторов для электромобилей
В Китае стартуют масштабные проекты по выпуску твердотельных аккумуляторов. В провинции Цзянси появятся два завода, которые к 2027 году обеспечат 3 ГВт·ч емкости для электромобилей. Это может изменить рынок и ускорить внедрение новых технологий. Подробности о планах и перспективах — в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:38
Редчайший Ferrari 308 GTB Vetroresina найден спустя 30 лет простоя в гараже
В мире коллекционных Ferrari есть особая легенда. Это 308 GTB Vetroresina, кузов которого выполнен из стеклопластика. Недавно один из таких автомобилей был обнаружен спустя десятилетия забвения. Что скрывает эта находка и почему она так ценится среди знатоков? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:22
Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили заезд на четверть мили: кто быстрее
Два самых мощных электрических пикапа встретились на трассе. Tesla Cybertruck и GMC Hummer EV устроили зрелищную дуэль. Результат оказался неожиданным для многих. Кто оказался быстрее и почему? Подробности в нашем материале.Читать далее
-
30.11.2025, 12:06
Rogue Meridian на базе Mercedes-Benz Sprinter 170 стал домом на колесах без компромиссов
Rogue Meridian – не просто кемпер, а полноценный дом на колесах. Его создатели объединили комфорт, стиль и функциональность. Внутри – продуманный интерьер и современные технологии. Узнайте, чем этот автомобиль отличается от других.Читать далее
-
30.11.2025, 11:58
BMW готовится снять с производства электрокроссовер iX1 ради новой платформы Neue Klasse
BMW планирует завершить выпуск iX1 уже через четыре года. Причина – переход на новую платформу Neue Klasse. Модель оказалась в центре внимания из-за свежих цифровых рендеров. Что ждет поклонников бренда и какие перемены грядут – читайте далее.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве