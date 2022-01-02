Царь-танк: безумная колесница войны из России
Царь-танк был разработан инженером Николаем Лебеденко в 1915 году. Официально он назывался «Колёсная боевая машина Лебеденко». Вообще говоря, назвать это танком – очень сложно. Тем не менее, прозвище за машиной закрепилось именно такое.
«Танк» напоминал своим видом гигантскую колесницу. Изобретатель признавал, что на идею его натолкнули среднеазиатские повозки, которые за счёт своих больших колёс могут преодолевать ямы и ухабы. Танк имел два огромных передних колеса, их диаметр составлял 9 метров! Причём были они спицевыми. Сзади располагалась «ножка», к которой крепился полутораметровый каток. Длина Царь-танка достигала почти 18 метров, а масса – 60 тонн. Вооружение машины могло быть как пушечным, так и пулемётным. Толщина брони – от 8 до 10 миллиметров.
Опытный экземпляр «колесницы» был построен и испытан. Проходимость оказалась очень плохой: задний каток быстро застревал в грязи, и большие колёса оказывались бессильными. Скорость машины (по дороге) составила 17 км/ч.
Огромный и медленный танк оказался очень уязвимым для артиллерийского огня. Более того, чтобы вывести из строя колёса, достаточно было один раз выстрелить по ним шрапнелью! Почему эти недостатки не были очевидны с самого начала, ещё на этапе проектирования – непонятно. На этот счёт существует даже особая теория заговора: якобы заведомо бесполезный и нелепый проект протащили лица, действующие в интересах другого государства.
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