Китай завершает эру одноразового космоса: вслед за ракетами — многоразовый Lihong-2 стартует в 2026-м

31 июля 2026, 15:32
CAS Space запускает лабораторию для разработки многоразовых ракет и капсул
CAS Space запускает лабораторию для разработки многоразовых ракет и капсул
Китайская компания CAS Space открыла лабораторию для создания многоразовых ракет и капсул, а также институт инноваций. Это может ускорить появление новых решений для коммерческих космических запусков и усилить конкуренцию на мировом рынке. Важно понять, как эти шаги повлияют на отрасль уже в ближайшие годы.
CAS Space - одна из ведущих космических компаний Китая, объявила о запуске нового этапа своей программы по созданию многоразовых ракет и космических аппаратов. Вместе с Институтом механики Китайской академии наук компания открыла Пекинскую космическую лабораторию, где будут разрабатываться технологии для многократного использования носителей и капсул. Это событие может стать поворотным моментом для всей отрасли, поскольку речь идет о снижении стоимости запуска и ускорении коммерциализации космоса.
В лаборатории сосредоточены на инженерной механике и системах управления, необходимых для возвращения ракеты и капсул на Землю. Параллельно Институт CAS Space проводит ряд научных исследований, которые ориентированы на поиск и разработку новых технологических решений. Такой подход позволяет компании охватить весь цикл - фундамент остальных исследований для подготовки к летным испытаниям.
По информации CAS Space, проект по созданию многоразовых капсул уже запущен в рамках лабораторных экспериментов. Первый полноценный испытательный полет подготовлен на аппарате Лихонг-2. Эта капсула предназначена для проверки технологий, возможности повторного использования и проведения научных экспериментов в условиях микрогравитации. Сейчас проект проходит инженерную доработку и масштабные наземные испытания, запуск на высоту более 100 километров с вертикальной посадкой запланирован на конец года.
Во время дебютной миссии на борту проводилось несколько экспериментов. Среди них - автоматическая установка для выращивания белковых кристаллов в невесомости, автономный робот для проверки работы в космосе и система, имитирующая показатели организма человека.
Главная задача первого полета - пролет, позволяющий капсулам самостоятельно подняться с Земли, прибыть в указанную точку и провести посадку после завершения активной фазы. По заявленным характеристикам «Лихун-2» имеет длину 18 метров, диаметр 3,35 метра и стартовую массу около 60 тонн.
Следующим шагом станет разработка Lihong-3 — надежного многоразового устройства для длительных орбитальных миссий. Первый запуск Lihong-3 и его испытания на орбите CAS Space планируется провести в 2028 году.
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