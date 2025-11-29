Новый Casita Discovery FM удивляет возможностями для семьи – чем он отличается от других?

29 ноября 2025, 06:14
Casita Discovery FM: первый двухосный фибергласовый прицеп с ванной и гибкой планировкой
Casita Travel Trailers выпустила уникальный прицеп Discovery FM длиной 24 фута. Это первый двухосный фибергласовый дом на колесах бренда. Модель получила сухую ванную, несколько вариантов планировки и подходит для круглогодичного использования. Внутри – простор, удобство и множество опций для путешествий.
Компания Casita Travel Trailers, известная своими компактными фибергласовыми прицепами, решила выйти за привычные рамки и представила совершенно новую модель Discovery FM. Это первый в истории бренда двухосный прицеп, полностью выполненный из фибергласа, который сразу же привлек внимание благодаря своим размерам и функционалу. Длина новинки составляет 24,3 фута (7,4 метра), что делает ее самой крупной в линейке Casita на сегодняшний день.
Главная особенность Discovery FM – это не только увеличенные габариты, но и наличие полноценной сухой ванной комнаты. В отличие от предыдущих моделей, где использовались компактные санузлы, здесь владельцы получают отдельный душ, туалет с ножным сливом и раковину с местом для хранения вещей. Такой уровень комфорта редко встречается в прицепах подобного класса.
Внутри Discovery FM предусмотрено сразу несколько вариантов планировки, что позволяет адаптировать пространство под разные нужды. На выбор предлагаются три варианта для боковой части: диван-кровать, небольшая обеденная зона или двухъярусные кровати, которые легко трансформируются в дневной диван. В задней части размещена большая обеденная группа с двумя столами, которую можно превратить в спальное место разного формата – от двух односпальных кроватей до просторной кровати. При этом даже при максимальном использовании пространства остается место для небольшой обеденной зоны.
Вопрос хранения вещей решен не менее продуманно. Под всеми сиденьями и вверху предусмотрены вместительные отсеки. Кухонная зона оснащена большой мойкой из нержавеющей стали, холодильником объемом 226 литров и возможностью установки газовой или индукционной плиты, а также микроволновки. В стандартной комплектации идет только мойка и холодильник, остальные опции доступны за дополнительную плату.
Discovery FM рассчитан на круглогодичное использование: все баки для воды полностью утеплены и обогреваются, а за дополнительную плату можно установить кондиционер и отопитель. В базовой версии прицеп оснащен композитным полом, мебелью, аккумулятором на 90 А/ч, а также тремя баками: на 170 литров для чистой воды, 151 литр и 132 литра для сточной воды. Впервые в истории Casita в этой модели появился сквозной багажный отсек.
Для тех, кто любит путешествовать с комфортом, предусмотрен широкий список опций: развлекательная система с 24-дюймовым смарт-телевизором, инвертор, подготовка под Starlink и интернет, солнечная панель на 200 Вт, аккумулятор на 300 А/ч, инвертор на 2000 Вт, маркиза, отопитель, кондиционер на 15 000 BTU, один или два вентилятора MaxxFan, а также электропривод для дышла.
Масса прицепа без дополнительных опций составляет 1928 кг, а максимальная разрешенная масса – 2721 кг. Таким образом, Casita Discovery FM открывает новую страницу в истории бренда, предлагая простор, комфорт и гибкость для семейных путешествий в любое время года.
