Как эксперты выбирали 10 лучших двигателей года и кто стал лидером?

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Автор: Дарья Климова

2 ноября 2026, 15:48

Названы самые технологичные моторы будущего: все они из Китая

Названы самые технологичные моторы будущего: все они из Китая

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Названы самые технологичные моторы будущего: все они из Китая

CATARC включил в перечень на 2026 год электромобили и последовательные гибриды. BYD Datang проезжает до 950 км по CLTC, а зарядка с 10 до 97% занимает девять минут. В списке есть и гибрид с запасом хода на электротяге до 320 км.

CATARC включил в перечень на 2026 год электромобили и последовательные гибриды. BYD Datang проезжает до 950 км по CLTC, а зарядка с 10 до 97% занимает девять минут. В списке есть и гибрид с запасом хода на электротяге до 320 км.

На зарядку BYD Datang с 10 до 97% уходит девять минут, если подключить автомобиль к совместимой фирменной станции BYD мощностью 1,5 мегаватта. Запас хода модели достигает 950 километров по циклу CLTC. Это заявленный производителем показатель Flash Charging, рассчитанный именно для зарядной станции указанной мощности.

Электромобиль вошел в десятку силовых установок на 2026 год. Ее сформировал Китайский центр автомобильных технологий и исследований CATARC вместе с Университетом Тунцзи, профильными университетами и приглашенными экспертами. Как пишет «Российская Газета», участники списка прошли статические и динамические испытания. Награда оценивает технологические характеристики силовых установок, а не надежность, безопасность или потребительскую привлекательность автомобилей. Вместе с BYD Datang в перечень вошли Li Auto L9 Livis, GAC Aion Ray 7, Geely Galaxy TT, Xiaomi YU7, Xpeng G9L, Luxeed RX, MG 07 EV, Roewe Jiayue 07 и ArcFox Alpha T7. Значения запаса хода рассчитаны по китайскому циклу CLTC и напрямую не сопоставимы с показателями WLTP или EPA.

BYD Datang относится к полноразмерным электрическим кроссоверам. Покупателям доступны одномоторные заднеприводные и двухмоторные полноприводные версии. Для модели предусмотрены батареи емкостью 105,8 или 130,15 киловатт-часа; аккумулятор использует LFP-химию и относится ко второму поколению Blade Battery. Мощность силовой установки составляет примерно от 408 до 796 лошадиных сил. Для заднеприводной версии с батареей 130,15 киловатт-часа заявлен запас хода до 950 километров по CLTC. Полноприводная версия мощностью 796 лошадиных сил проезжает около 850 километров.

В перечень попал и ArcFox Alpha T7. Полностью электрическая версия развивает 309 лошадиных сил, получила батарею емкостью 84,8 киловатт-часа и 800-вольтовую архитектуру; запас хода достигает 715 километров по CLTC. Гибридная модификация EREV оснащена тяговым электромотором мощностью 200 киловатт, полуторалитровым бензиновым генератором и 400-вольтовой системой. Емкость батареи составляет 43,9 киловатт-часа. Запас хода на электротяге достигает 320 километров, привод задний. Ранее выходил материал о гибридной технике и платформе Toyota.

GAC Aion Ray 7 развивает 245 лошадиных сил. Батареи емкостью 45,6 или 63 киловатт-часа обеспечивают запас хода от 530 до 702 километров по CLTC. Компания GAC Aion отметила модель за силовую установку и энергоэффективность.

Geely Galaxy TT получил разработанный компанией электропривод «16-в-1» мощностью от 333 до 578 лошадиных сил. Для модели доступны батареи емкостью 52,4, 63,8 и 75,2 киловатт-часа. Запас хода достигает 725 километров по CLTC. Заявленный расход составляет 8,2 киловатт-часа на 100 километров.

В десятку также вошли Li Auto L9 Livis, MG 07 EV, Roewe Jiayue 07, Xiaomi YU7, Xpeng G9L и Luxeed RX. Для Xpeng G9L указаны версии мощностью от 367 до 585 лошадиных сил и запас хода до 755 километров; совокупный пробег гибридной модификации заявлен на уровне до 1 602 километров. MG 07 EV получил 800-вольтовую архитектуру, мощность от 239 до 320 лошадиных сил и запас хода до 845 километров. Roewe Jiayue 07 развивает 220 лошадиных сил, а электрический пробег составляет от 220 до 320 километров. Для Luxeed RX заявлены мощность от 377 до 594 лошадиных сил и запас хода до 852 километров.

Упомянутые марки: BYD, GAC, Geely, MG , Roewe, XPeng
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