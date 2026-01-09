Американская мечта на электротяге — что ждет поклонников бренда

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

9 января 2026, 06:46

Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.

Британская компания Caterham приняла решение, о котором многие автолюбители в США мечтали годами: вывести на американский рынок свой новый спорткар Project V. Впервые представленный на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, этот электромобиль теперь официально готовится к продажам в Соединенных Штатах. Для поклонников марки это событие стало маленькой революцией, ведь ранее они могли лишь наблюдать за легкими и азартными автомобилями Caterham со стороны, в то время как компания ассоциировалась именно с чистыми эмоциями от вождения.

Project V – это не просто очередной электрокар. Инженеры стремились сохранить фирменную философию бренда: минимальный вес и максимальное удовольствие от управления. Электрическая платформа позволила добиться впечатляющей динамики, а дизайн остался верен традициям — лаконичный, узнаваемый силуэт без излишеств. На выставке в Лас-Вегасе новинка вызвала настоящий ажиотаж, а компания четко дала понять, что даже в эпоху электромобилей можно создавать по-настоящему увлекательные машины для водителей.

В последние годы многие европейские производители ограничивались лишь обещаниями выйти на американский рынок, но Caterham, судя по всему, настроен серьезно. Уже назначены сроки начала продаж, идет подготовка к сертификации, а первые экземпляры проходят испытания на местных дорогах. Это отличает проект от многочисленных громких заявлений, которые так и остались на стадии красивых рендеров.

Хотя подробные технические характеристики пока держатся в секрете, известно, что Project V получит задний привод, низкий центр тяжести и разгон до сотни менее чем за четыре секунды. Ожидается, что запас хода составит около 400 километров, а масса автомобиля не превысит 1200 килограммов, что является выдающимся показателем для электрокара. Компания подчеркивает, что ее цель — не конкурировать с массовыми моделями, а предложить уникальный продукт для истинных энтузиастов.

Появление Project V на рынке США может стать важным шагом не только для Caterham, но и для всей индустрии, демонстрируя, что электромобили способны нести в себе драйв и характер. У бренда в США уже есть своя преданная аудитория, и теперь у этих людей появится шанс стать владельцами настоящего Caterham с электрической начинкой. Остается дождаться старта продаж, чтобы увидеть, как американские автолюбители примут эту британскую новинку.

Упомянутые марки: Caterham
