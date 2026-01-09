Американская мечта на электротяге — что ждет поклонников бренда

9 января 2026, 06:46
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham официально выводит свой новый электроспорткар на рынок США в 2026 году
Caterham готовит сенсацию для американских дорог. Новый электроспорткар дебютировал в Лас-Вегасе. Компания обещает реальный выход на рынок США. Подробности о планах и перспективах - в нашем материале.
Британская компания Caterham приняла решение, о котором многие автолюбители в США мечтали годами: вывести на американский рынок свой новый спорткар Project V. Впервые представленный на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, этот электромобиль теперь официально готовится к продажам в Соединенных Штатах. Для поклонников марки это событие стало маленькой революцией, ведь ранее они могли лишь наблюдать за легкими и азартными автомобилями Caterham со стороны, в то время как компания ассоциировалась именно с чистыми эмоциями от вождения.
Project V – это не просто очередной электрокар. Инженеры стремились сохранить фирменную философию бренда: минимальный вес и максимальное удовольствие от управления. Электрическая платформа позволила добиться впечатляющей динамики, а дизайн остался верен традициям — лаконичный, узнаваемый силуэт без излишеств. На выставке в Лас-Вегасе новинка вызвала настоящий ажиотаж, а компания четко дала понять, что даже в эпоху электромобилей можно создавать по-настоящему увлекательные машины для водителей.
В последние годы многие европейские производители ограничивались лишь обещаниями выйти на американский рынок, но Caterham, судя по всему, настроен серьезно. Уже назначены сроки начала продаж, идет подготовка к сертификации, а первые экземпляры проходят испытания на местных дорогах. Это отличает проект от многочисленных громких заявлений, которые так и остались на стадии красивых рендеров.
Хотя подробные технические характеристики пока держатся в секрете, известно, что Project V получит задний привод, низкий центр тяжести и разгон до сотни менее чем за четыре секунды. Ожидается, что запас хода составит около 400 километров, а масса автомобиля не превысит 1200 килограммов, что является выдающимся показателем для электрокара. Компания подчеркивает, что ее цель — не конкурировать с массовыми моделями, а предложить уникальный продукт для истинных энтузиастов.
Появление Project V на рынке США может стать важным шагом не только для Caterham, но и для всей индустрии, демонстрируя, что электромобили способны нести в себе драйв и характер. У бренда в США уже есть своя преданная аудитория, и теперь у этих людей появится шанс стать владельцами настоящего Caterham с электрической начинкой. Остается дождаться старта продаж, чтобы увидеть, как американские автолюбители примут эту британскую новинку.
Похожие материалы Катерхем
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
09.01.2026, 06:12
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.Читать далее
-
09.01.2026, 05:51
Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow
Rolls-Royce Vespyre - виртуальный кабриолет с гибридным V8. Дизайн вдохновлен классикой и ар-деко. Модель сочетает традиции и современные технологии. Ожидать ли возвращения открытых GT от британцев? Узнайте детали.Читать далее
-
09.01.2026, 05:46
BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse
BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
-
09.01.2026, 05:27
Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод
Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.Читать далее
-
09.01.2026, 05:21
Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением
Volvo заявляет о революции в скорости зарядки электромобилей. Новая модель EX60 обещает сократить время на станции до минимума. Но действительно ли это сопоставимо с привычной заправкой бензином? Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями шведского бренда.Читать далее
-
09.01.2026, 05:15
Самый доступный карбоновый МТБ-фрейм с мотором и батареей найден в Китае
Карбоновые велосипеды давно стали роскошью. Добавьте электромотор - и цена взлетает. Но на китайских площадках можно найти удивительные варианты. Один из них - рама 4Leaf EM29. Что скрывается за этой бюджетной новинкой?Читать далее
Похожие материалы Катерхем
-
09.01.2026, 07:29
Lada Azimut 2026: новый кроссовер или очередная вариация на тему Vesta
Lada Azimut 2026 стал самым обсуждаемым дебютом года. Новый кроссовер обещает свежий дизайн и современные опции. Но насколько он действительно отличается от Vesta? В чем его сильные и слабые стороны - рассказываем без прикрас.Читать далее
-
09.01.2026, 06:29
Выбор очевиден: почему в 2026 году BelGee превосходит «Москвич» по всем статьям
В 2026 году российские автолюбители стоят перед непростым выбором. BelGee и Москвич 3 конкурируют в сегменте доступных кроссоверов. У каждого свои сильные стороны и нюансы. Разбираемся, что скрывается за ценниками и обещаниями производителей. Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.Читать далее
-
09.01.2026, 06:12
Минусы о которых не говорят: опыт реального владения Lada Iskra и нюансы эксплуатации
Lada Iskra удивляет сочетанием простоты и практичности. В городе проявляются неожиданные мелочи. Некоторые решения вызывают вопросы у водителя. Мультимедиа не всегда радует скоростью. Комфорт требует доработок, но потенциал у модели есть.Читать далее
-
09.01.2026, 05:51
Rolls-Royce Vespyre: виртуальный кабриолет с гибридным V8 и духом Silver Shadow
Rolls-Royce Vespyre - виртуальный кабриолет с гибридным V8. Дизайн вдохновлен классикой и ар-деко. Модель сочетает традиции и современные технологии. Ожидать ли возвращения открытых GT от британцев? Узнайте детали.Читать далее
-
09.01.2026, 05:46
BMW 1 Series следующего поколения: как изменится хэтчбек в эпоху Neue Klasse
BMW готовит смену поколения для 1 Series. Новинка получит стиль Neue Klasse и электроверсию. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Внешность уже представили в цифровых рендерах. Каким будет новый хэтчбек - пока загадка.Читать далее
-
09.01.2026, 05:41
Плюсы и минусы Haval M6: стоит ли брать кроссовер за 2 миллиона рублей
Haval M6 удивляет сочетанием цены и размеров. Внутри много места, багажник огромный. Двигатель проверен временем, подвеска радует комфортом. Но не все так однозначно: эргономика и шумоизоляция вызывают вопросы. Стоит ли выбирать этот кроссовер - решать вам.Читать далее
-
09.01.2026, 05:34
Сколько реально стоит владение Lada Granta за пять лет в России — сумма может удивить
Владельцы Lada Granta часто не задумываются о скрытых тратах. Эксперты раскрыли, сколько денег уходит за пять лет. Итоговая сумма может удивить даже опытных автомобилистов. Подсчитаны все ключевые расходы, включая страховку и обслуживание.Читать далее
-
09.01.2026, 05:27
Volkswagen обновил электрические Transporter и Caravelle: больше запас хода и полный привод
Volkswagen Commercial Vehicles готовит к выпуску обновленные электрические Transporter и Caravelle. Модели получили увеличенную батарею, ускоренную зарядку и опциональный полный привод. Новинки обещают повысить комфорт и безопасность на дороге. Узнайте, что еще изменилось в этих коммерческих электромобилях.Читать далее
-
09.01.2026, 05:21
Volvo EX60 обещает зарядку почти как заправка, что скрывается за новым решением
Volvo заявляет о революции в скорости зарядки электромобилей. Новая модель EX60 обещает сократить время на станции до минимума. Но действительно ли это сопоставимо с привычной заправкой бензином? Разбираемся, что стоит за громкими заявлениями шведского бренда.Читать далее
-
09.01.2026, 05:15
Самый доступный карбоновый МТБ-фрейм с мотором и батареей найден в Китае
Карбоновые велосипеды давно стали роскошью. Добавьте электромотор - и цена взлетает. Но на китайских площадках можно найти удивительные варианты. Один из них - рама 4Leaf EM29. Что скрывается за этой бюджетной новинкой?Читать далее