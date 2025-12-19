Последний Caterham Seven 485 уходит в историю — что ждет культовый спорткар дальше

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 декабря 2025, 20:56

Caterham завершает выпуск самой мощной и быстрой серийной модели Seven 485

Caterham готовится к выпуску первого электрокара, но не забывает о легендарной линейке Seven. Компания прощается с самой мощной версией - Seven 485. Почему этот автомобиль стал знаковым и что будет дальше с моделью, читайте в нашем материале.

Британская компания Caterham, активно работая над своим первым электромобилем Project V, продолжает уделять особое внимание культовой линейке Seven. Эта серия, ставшая визитной карточкой бренда, включает одиннадцать модификаций, которые уже давно и успешно удерживают внимание поклонников марки. Однако теперь в этом семействе не станет самой мощной и быстрой версии — модели Seven 485.

Модель Seven 485 дебютировала в 2013 году и сразу завоевала интерес автолюбителей по всему миру. Она стала символом скорости и легкости, сочетая классический дизайн с современными технологиями. Автомобиль отличался впечатляющей динамикой: легкий кузов, минималистичный интерьер и мощный двигатель позволяли ему разгоняться до сотни километров в час за считанные секунды. За годы производства Seven 485 обрела множество поклонников, став для многих эталоном среди легких спортивных машин.

Как сообщает Autoevolution, решение о прекращении выпуска этой модели связано с изменениями в стратегии компании. Caterham делает ставку на развитие электрических технологий, чтобы соответствовать требованиям рынка и экологическим нормам. Тем не менее, уход Seven 485 не означает отказа от традиций: остальные версии Seven по-прежнему доступны для заказа, а сама линейка остается ключевой для бренда.

Примечательно, что Seven 485 была не только самой мощной, но и наиболее серийной машиной Caterham. Ее динамика и управляемость нередко конкурировали с более дорогими и известными соперниками. Для многих владельцев этот автомобиль стал воплощением мечты о настоящем драйверском удовольствии. Теперь последний экземпляр Seven 485 уходит в историю, уступая место новым технологиям и моделям.

Поклонники с интересом следят за развитием событий. Впереди у Caterham амбициозные планы: запуск электрокара Project V и дальнейшее развитие классических моделей. Несмотря на прощание с этой легендарной версией, дух Seven продолжает жить в каждом новом автомобиле марки. Остается только ждать, какие сюрпризы приготовит компания своим фанатам в ближайшие годы.

Упомянутые модели: Caterham Super Seven
Упомянутые марки: Caterham
