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Автор: Мария Степанова

27 июня 2026, 15:40

CATL оценила сроки массового выпуска натриевых и твердотельных батарей для электромобилей

CATL оценила сроки массового выпуска натриевых и твердотельных батарей для электромобилей

CATL: почему до массового внедрения натриевых и твердотельных батарей в электромобили ещё несколько лет

CATL оценила сроки массового выпуска натриевых и твердотельных батарей для электромобилей

Крупнейший производитель аккумуляторов CATL сообщил, что массовое внедрение натриевых и твердотельных батарей в электромобили откладывается на несколько лет. Это связано с технологическими сложностями и новыми требованиями к составу батарей, что может изменить расстановку сил на рынке.

Крупнейший производитель аккумуляторов CATL сообщил, что массовое внедрение натриевых и твердотельных батарей в электромобили откладывается на несколько лет. Это связано с технологическими сложностями и новыми требованиями к составу батарей, что может изменить расстановку сил на рынке.

Вопрос о смене новых типов аккумуляторов для электромобилей сегодня волнует не только производителей, но и покупателей. CATL, мировой лидер в этой сфере, в реальном времени демонстрирует массовые натриевые и твердотельные батареи – и они оказались дальше от оптимистичных прогнозов, чем предполагалось.

Глава совета CATL Робин Цзэн на отраслевом форуме сообщил, что компания завершила лишь четвёртый из девяти этапов по серийному выпуску твёрдотельных батарей. Даже несмотря на стабильные лабораторные результаты, до массового производства остаётся ещё несколько лет. Каждый этап требует решения сложных технологических задач, и переход к выпуску крупных партий невозможен без их последовательного разрешения.

Власти Китая параллельно ужесточают требования к составу тяговых батарей. Теперь, чтобы аккумулятор считался твёрдотельным, доля жидкого электролита в нём не должна превышать 5 %. Если этот показатель выше, такие батареи будут относить к гибридным. Это важно для честности рынка и защиты потребителей от введения в заблуждение рекламой.

Интересно, что для запуска производства гибридных батарей CATL достаточно модернизировать литий-ионные линии всего на 10 %. Однако до настоящих твёрдых решений путь ещё долгий. Главный научный руководитель компании У Кай прогнозирует, что к 2027 году CATL сможет пройти седьмой или восьмой этап подготовки, а затем выйти на итоговый, девятый. Уже в следующем году планируется сертификация пилотных партий новых аккумуляторов.

Конкуренты не отстают: Dongfeng Motor рассчитывает к концу года начать массовый выпуск батарей с запасом хода на 1000 км, но, скорее всего, речь идёт именно о гибридных решениях. В то же время бывший сотрудник CATL У Цзюй, ныне возглавляющий Hithium (направление по хранению энергии), на Мировом форуме в Даляне отметил, что массовое производство натрий-ионных батарей, возможно, произойдёт не раньше чем через пять лет. Главная проблема — обеспечение мощности: для стационарных систем Hithium производит батареи с ресурсом до 20 000 циклов, тогда как для электромобилей пока стандарт составляет 15 000 циклов.

Американская General Motors проявляет интерес к натрий-ионным аккумуляторам, но пока только для стационарных систем хранения энергии — например, для дата-центров. В таких решениях требования к плотности энергии и массе ниже, чем в мобильных приложениях.

CATL, несмотря на осторожные оценки, ожидает, что уже к концу года от 10 до 20 тысяч электромобилей будут оснащены натрий-ионными батареями. По расчётам CATL и BYD, стоимость таких аккумуляторов сравняется с литий-ионными уже в следующем году или даже раньше.

Для российского рынка задержка с массовым внедрением новых типов аккумуляторов означает, что электромобили нового поколения будут по-прежнему опираться на проверенные литий-ионные технологии. Однако постепенное удешевление и появление гибридных решений могут сделать электромобили доступнее, а конкуренцию среди производителей — острее. Важно учитывать, что аспекты развития, связанные с зарядной инфраструктурой и государственной поддержкой, также будут играть ключевую роль в темпах перехода на новые аккумуляторы.

В настоящее время стоит отметить, что технологические инновации в развивающихся странах также происходят не так быстро, как хотелось бы. Масштабные изменения требуют времени и инвестиций — будь то обновление парка электромобилей или, например, модернизация железнодорожных перевозок, включая плацкартные вагоны с душевыми и шторками. Подробнее о подобных проектах можно узнать, в частности, из материалов о прогрессивных вагонах РЖД на нашем сайте .

Упомянутые марки: BYD, DongFeng
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