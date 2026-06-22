Китайская CATL обошла автогигантов по доходу и вышла на уровень Toyota

22 июня 2026, 12:57
CATL почти догнала Toyota по прибыли: китайские аккумуляторы меняют рынок
CATL почти догнала Toyota по прибыли: китайские аккумуляторы меняют рынок
Мало кто знает, но китайская CATL за первый квартал 2026 года заработала больше, чем все ведущие автоконцерны Китая вместе. Почему это событие может изменить баланс сил на мировом рынке, какие последствия ждут автопром и что происходит с аккумуляторами для электромобилей - разбираемся подробно. Эксперты отмечают: конкуренция между производителями выходит на новый уровень, а привычные лидеры теряют позиции.
Для российских автомобилистов эта новость - не просто очередная статистика из мира больших денег. Речь идет о том, как меняется расстановка сил в глобальном автопроме: китайская компания CATL, специализирующаяся на производстве аккумуляторов для электромобилей, в первом квартале 2026 года практически сравнялась по чистой прибыли с мировым гигантом Toyota. Это событие может повлиять на цены, доступность и технологии в автомобилях, которые в ближайшие годы появятся на нашем рынке.
По информации Autoblog.com, CATL за три месяца заработала около 3 миллиардов долларов чистой прибыли. Для сравнения, семь крупнейших автопроизводителей Китая вместе взятые не смогли приблизиться к этому результату - ни один из них не получил даже четверти прибыли CATL. Такой разрыв говорит о том, что аккумуляторный бизнес становится ключевым драйвером всей отрасли, а не просто вспомогательным направлением.
CATL удерживает почти половину китайского рынка аккумуляторов для электромобилей, и эта доля продолжает расти, несмотря на постепенное сворачивание государственных субсидий. Даже в условиях замедления спроса компания смогла укрепить свои позиции. В мировом масштабе, по данным SNE Research, в первом квартале 2025 года CATL контролировала 38,3% рынка аккумуляторов для электромобилей (HEV, PHEV, BEV). Ближайший конкурент - BYD - отстает почти вдвое, занимая 16,7%.
Интересно, что аккумуляторы CATL устанавливают не только в китайские автомобили Zeekr, Li Auto, NIO, но и в модели таких брендов, как Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis. Это подтверждает: китайские технологии становятся стандартом для мирового автопрома. В то же время Toyota, несмотря на статус крупнейшего автопроизводителя, за прошлый год показала операционную прибыль около 3,8 миллиарда долларов - лишь немного больше, чем CATL за квартал. На результатах японской компании сказались и тарифная политика США, и усиливающаяся конкуренция со стороны Китая.
Стоит отметить, что Toyota активно инвестирует в собственное производство аккумуляторов. В США уже работает завод Toyota Battery Manufacturing North Carolina (TBMNC), который с 2025 года поставляет батареи для гибридных и полностью электрических моделей на североамериканский рынок. Кроме того, у Toyota есть проекты в Японии и Китае, включая предприятие в Шанхае для Lexus и местных брендов. Однако по объему выпуска тяговых батарей и мощности производств специализированные компании вроде CATL и BYD пока остаются вне конкуренции.
В контексте этих изменений стоит вспомнить, что Volkswagen недавно обошел BYD по продажам в Китае, что также отражает динамику рынка и борьбу за лидерство. А вот как меняется стратегия Toyota и почему компания вынуждена сокращать модельный ряд и оптимизировать расходы, можно узнать в материале о новых подходах японского автогиганта.
Если смотреть шире, ситуация с CATL показывает: аккумуляторные технологии становятся не просто важной частью автомобильной индустрии, а ее сердцем. Для российских покупателей это значит, что в ближайшие годы выбор электромобилей и гибридов будет зависеть не только от бренда, но и от того, чьи батареи стоят под капотом. А значит, конкуренция между производителями аккумуляторов напрямую влияет на доступность и стоимость новых моделей на нашем рынке. Важно помнить, что такие перемены могут привести к появлению новых игроков и изменению привычных ценовых ориентиров.
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