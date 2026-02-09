Почему натриевые батареи Naxtra от CATL могут перевернуть рынок электромобилей и снизить стоимость авто

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

9 февраля 2026, 06:12

Крупнейший мировой производитель аккумуляторов CATL представил ячейки Naxtra на основе натрия. Эксперты отмечают не только устойчивость к холоду, но и потенциально революционную цену. Как это повлияет на рынок - разбираемся в деталях.

Появление новых аккумуляторов Naxtra от CATL стало настоящим событием для всей автомобильной индустрии. В условиях, когда стоимость лития продолжает расти, а спрос на электромобили неуклонно растет, производители ищут альтернативы, способные снизить себестоимость батарей. Именно поэтому запуск натриевых ячеек вызвал такой резонанс: речь идет не просто о технической новинке, а о надежном обеспечении всей структуры ценообразования на рынке электромобилей.

Главная особенность Naxtra - использование натрия вместо лития. Это не только удешевляет производство, но и делает батареи менее зависимыми от колебаний цен на природные ресурсы. В условиях, когда литий становится все более дефицитным и дорогим, такой шаг выглядит логичным и своевременным. По словам представителей CATL и Changan, новые ячейки демонстрируют высокую работоспособность даже при низких температурах, что особенно актуально для российского климата.

Однако именно вопрос цены вызывает наибольший интерес. Несмотря на то, что официальные данные о стоимости новых батарей не разглашаются, эксперты уверены: натриевые аккумуляторы могут стать настоящим прорывом для массового сегмента. Если себестоимость действительно окажется ниже, чем у литиевых аналогов, это откроет дорогу к более дешевым электромобилям и ускорит их распространение.

Еще один критический момент – экологичность. Натрий встречается в природе гораздо чаще, его добыча менее затратна и не так сильно влияет на окружающую среду. Это может стать дополнительным аргументом в использовании перехода на новые технологии, особенно на фоне ужесточения экологических стандартов в Европе и Азии.

Тем не менее, у натриевых батарей есть и свои ограничения. Пока они используют литиевую плотность энергии, а это означает, что запас хода электромобилей с такими аккумуляторами может быть меньше. Но для стандартных моделей и коммерческого транспорта это не критично, а вот снижение цены способно компенсировать этот недостаток.

В целом, запуск Naxtra — это не просто очередная технологическая инновация, а потенциальный поворотный момент для всей отрасли. Если заявленные преимущества подтвердятся на практике, рынок электромобилей ждет новая волна конкуренции и снижения цен. В ближайшие годы именно такие решения могут определить, кто станет лидером в регионе для массового покупателя.

Упомянутые марки: Changan
