Крупнейший производитель аккумуляторов пообещал, что его новая батарея переживет электромобиль, но есть нюансы

CATL заявила о ресурсе новой батареи 1,8 млн км - но сколько лет она реально прослужит

CATL утверждает, что их новая литиевая батарея способна выдержать 1,8 млн км пробега. Звучит как революция для электромобилей, но действительно ли срок службы аккумулятора превзойдет ресурс самого автомобиля? Разбираемся в деталях.

Заявление CATL о том, что их новая литиевая батарея способна проехать 1,8 миллиона километров, моментально вызвало ажиотаж среди автолюбителей и экспертов. На первый взгляд, это обещание выглядит как настоящий прорыв: если аккумулятор действительно переживет сам электромобиль, то вопрос о замене батарей и их перезарядке может уйти в прошлое. Однако за большими цифрами раскрываются нюансы, которые стоит рассмотреть подробнее.

В последние годы ресурс аккумуляторов стал одной из важнейших тем для рынка электромобилей. Производители обещают все более впечатляющие показатели, но на практике использование аккумуляторов зависит не только от заявленного пробега, но и от ряда других факторов: условий эксплуатации, температурных режимов, периодической быстрой зарядки и даже особенностей конкретной модели автомобиля. CATL, как представитель мирового производителя, впервые сделал громкое заявление, однако реальный срок службы батареи часто оказывается ниже теоретического максимума.

Более того, специалисты указывают на важное методологическое различие: заявленный ресурс в 1,8 миллиона километров, скорее всего, является результатом экстраполяции данных ускоренных лабораторных испытаний в идеальных условиях, что может значительно расходиться с реальной эксплуатацией, где батарея подвергается постоянным стрессам от перепадов температур, нерегулярных циклов заряда-разряда и механических вибраций. Таким образом, хотя само по себе достижение указывает на прогресс в фундаментальной долговечности ячеек, для рядового пользователя ключевым остаётся вопрос, какая часть этого теоретического ресурса будет реализована в течение гарантийного срока и какова будет реальная остаточная ёмкость батареи через 8-10 лет обычной эксплуатации.