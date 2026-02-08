Крупнейший производитель аккумуляторов пообещал, что его новая батарея переживет электромобиль, но есть нюансы

8 февраля 2026, 09:25
CATL заявила о ресурсе новой батареи 1,8 млн км - но сколько лет она реально прослужит
CATL заявила о ресурсе новой батареи 1,8 млн км - но сколько лет она реально прослужит
CATL утверждает, что их новая литиевая батарея способна выдержать 1,8 млн км пробега. Звучит как революция для электромобилей, но действительно ли срок службы аккумулятора превзойдет ресурс самого автомобиля? Разбираемся в деталях.
Заявление CATL о том, что их новая литиевая батарея способна проехать 1,8 миллиона километров, моментально вызвало ажиотаж среди автолюбителей и экспертов. На первый взгляд, это обещание выглядит как настоящий прорыв: если аккумулятор действительно переживет сам электромобиль, то вопрос о замене батарей и их перезарядке может уйти в прошлое. Однако за большими цифрами раскрываются нюансы, которые стоит рассмотреть подробнее.
В последние годы ресурс аккумуляторов стал одной из важнейших тем для рынка электромобилей. Производители обещают все более впечатляющие показатели, но на практике использование аккумуляторов зависит не только от заявленного пробега, но и от ряда других факторов: условий эксплуатации, температурных режимов, периодической быстрой зарядки и даже особенностей конкретной модели автомобиля. CATL, как представитель мирового производителя, впервые сделал громкое заявление, однако реальный срок службы батареи часто оказывается ниже теоретического максимума.
Более того, специалисты указывают на важное методологическое различие: заявленный ресурс в 1,8 миллиона километров, скорее всего, является результатом экстраполяции данных ускоренных лабораторных испытаний в идеальных условиях, что может значительно расходиться с реальной эксплуатацией, где батарея подвергается постоянным стрессам от перепадов температур, нерегулярных циклов заряда-разряда и механических вибраций. Таким образом, хотя само по себе достижение указывает на прогресс в фундаментальной долговечности ячеек, для рядового пользователя ключевым остаётся вопрос, какая часть этого теоретического ресурса будет реализована в течение гарантийного срока и какова будет реальная остаточная ёмкость батареи через 8-10 лет обычной эксплуатации.
Похожие материалы
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 16:54
Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала
На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 15:28
Зарядка электромобиля в 2026: сколько стоит и что изменилось для водителей
В 2026 году стоимость зарядки электромобиля зависит не только от тарифа, но и от места, где вы заряжаете авто. Разбираемся, как изменились цены, какие есть варианты зарядки и что важно знать при установке собственной станции.Читать далее
-
08.02.2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 11:33
DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP
Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:17
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.Читать далее
-
08.02.2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 10:47
В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей
Ford Bronco шестого поколения, вернувшийся на рынок в 2021 году, стал настоящим символом среди внедорожников. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу в Майами, и его цена вызывает немало вопросов. Разбираемся, что влияет на стоимость и почему этот случай привлек внимание специалистов.Читать далее
-
08.02.2026, 09:39
Android Auto 16.2: обновление уже доступно, но не все получат его сразу
Свежая версия Android Auto 16.2 официально вышла из беты и уже появляется у пользователей. Однако обновление распространяется поэтапно, и не все смогут установить его в первый же день. Разбираемся, что это значит и как не пропустить важные новшества.Читать далее
Похожие материалы
-
08.02.2026, 19:01
Apple превращает iPhone в цифровой ключ для автомобиля: что это меняет для водителей
Смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни, и теперь они готовы заменить даже автомобильные ключи. Apple Car Keys - новый шаг в цифровизации, который может изменить привычки миллионов водителей. Почему это важно именно сейчас и к чему готовиться автолюбителям - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 16:54
Audi A6 Allroad 2015 года с историей королевской семьи продают по цене обычного универсала
На аукционе появился уникальный Audi A6 Allroad 2015 года с дизельным мотором 3.0, который ранее находился в собственности европейской королевской семьи. Почему этот автомобиль вызывает такой интерес и чем он отличается от обычных моделей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 15:28
Зарядка электромобиля в 2026: сколько стоит и что изменилось для водителей
В 2026 году стоимость зарядки электромобиля зависит не только от тарифа, но и от места, где вы заряжаете авто. Разбираемся, как изменились цены, какие есть варианты зарядки и что важно знать при установке собственной станции.Читать далее
-
08.02.2026, 15:17
В Техасе выставили на аукцион Lamborghini Urus 2020 года в разобранном состоянии
На аукционе в Техасе появился Lamborghini Urus 2020 года, который практически полностью разобран и поврежден. Несмотря на состояние, автомобиль может привлечь внимание коллекционеров и любителей необычных лотов. Почему такие предложения вызывают интерес - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 12:27
Mazda CX-5 2018 против Geely Monjaro 2024: реальный опыт эксплуатации и сравнение
Владелец двух кроссоверов делится личными наблюдениями о Mazda CX-5 2018 и Geely Monjaro 2024. В материале - нюансы эксплуатации, плюсы и минусы, а также неожиданные детали, которые могут повлиять на выбор автомобиля сегодня.Читать далее
-
08.02.2026, 11:33
DEVELON официально выходит на российский рынок: старт продаж спецтехники от FNGROUP
Вышло исследование: запуск продаж техники DEVELON в России может изменить баланс сил на рынке спецтехники. Почему FNGROUP делает ставку на долгосрочное партнерство и как это повлияет на доступность современных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
08.02.2026, 11:17
Такси в России: массовое закрытие парков и рост цен после новых правил с 2026 года
Вышло исследование: с 1 марта 2026 года российский рынок такси ждет масштабная перестройка. Новые требования к локализации автомобилей уже заставили часть парков задуматься о закрытии. Что грозит пассажирам и водителям - объясняем подробно.Читать далее
-
08.02.2026, 10:57
Проблемы и нюансы Subaru Forester и XV на вторичном рынке: что важно знать при покупке
Subaru Forester и XV часто воспринимаются как сложные автомобили, но при грамотном обслуживании они способны удивить надежностью. В материале - разбор типичных проблем, советы по выбору и нюансы эксплуатации этих моделей.Читать далее
-
08.02.2026, 10:47
В Майами продают подержанный Ford Bronco: цена удивляет даже опытных автолюбителей
Ford Bronco шестого поколения, вернувшийся на рынок в 2021 году, стал настоящим символом среди внедорожников. Сейчас один из таких автомобилей выставлен на продажу в Майами, и его цена вызывает немало вопросов. Разбираемся, что влияет на стоимость и почему этот случай привлек внимание специалистов.Читать далее
-
08.02.2026, 09:39
Android Auto 16.2: обновление уже доступно, но не все получат его сразу
Свежая версия Android Auto 16.2 официально вышла из беты и уже появляется у пользователей. Однако обновление распространяется поэтапно, и не все смогут установить его в первый же день. Разбираемся, что это значит и как не пропустить важные новшества.Читать далее