ЦБ нашел выход, как спасти водителей от искусственного дефицита ОСАГО

29 октября 2026, 18:12
Какое масштабное изменение в продаже ОСАГО готовит ЦБ для водителей: первые подробности
Какое масштабное изменение в продаже ОСАГО готовит ЦБ для водителей: первые подробности
Банк России ищет дополнительные каналы продажи ОСАГО на фоне жалоб на недоступность полисов в отдельных регионах. Илья Смирнов упомянул «Госуслуги» и сайт РСА. Участники рынка спорят о роли государства. Для водителя главное - оформить страховку без задержек.
В Архангельской области жители недавно не могли купить обязательную страховку ни онлайн, ни при личном визите в офис. Этот случай наглядно показывает, почему доступность ОСАГО остается практической проблемой для водителей.
Банк России рассматривает дополнительные каналы продажи полисов: портал «Госуслуги» и сайт Российского союза автостраховщиков (РСА). Об этом на Форуме лидеров страхового рынка сообщил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов, пишет Российская газета.
На конец октября 2026 года оформить ОСАГО непосредственно на портале «Госуслуги» нельзя. Портал можно использовать для авторизации через ЕСИА, но оформить договор и заключить его необходимо на сайте страховой компании. Значит, продажа полиса через «Госуслуги» пока остается обсуждаемым вариантом, а не действующей функцией. Купить полис можно на сайте страховщика; диагностическая карта для оформления ОСАГО на личный автомобиль не требуется.
По словам Смирнова, в последние годы жалоб на ОСАГО становится меньше. Но каждая обоснованная жалоба означает, что полис не продан. Водителю может стать сложнее добираться до работы. Поездка ребенка в школу или детский сад также трансформируется в проблему.
Причины сбоев в Архангельской области официально не назвали. Но в кулуарах страховщики указывали на высокую убыточность ОСАГО в регионе: выплаты там заметно превышают сборы. По всей России средняя выплата по ОСАГО за период с января по август 2026 года выросла примерно на 10% год к году, тогда как средняя премия по годовым договорам увеличилась не более чем на 7%, свидетельствуют данные РСА. Смирнов подчеркнул: водитель должен иметь возможность без задержек и сложностей выбрать страховую компанию.
Председатель РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев считает отдельную продажу полисов на «Госуслугах» избыточной. По его мнению, рынок справится с этой задачей, если задействовать возможности саморегулируемой организации и «не тратить деньги государства». Говоря о стоимости ОСАГО, Уфимцев отмечал: страховщики стараются удерживать цену для безубыточных клиентов, повышая ее для водителей с высокой аварийностью. Растут и расходы на ремонт, увеличивая финансовую нагрузку на страховщиков. В других страховых процессах уже используют цифровые инструменты. Например, цифровая оценка ущерба помогает проверять документы и повреждения после ДТП.
За девять месяцев 2026 года прибыль страхового рынка сократилась почти вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 195 млрд рублей. Однако достаточность капитала остается на хорошем уровне. Страховщики сохраняют финансовую устойчивость и могут покрывать крупные риски.
Показатели достаточности капитала по катастрофическим рискам планируют пересмотреть. По словам представителя ЦБ, страховой рынок изменился: появился спрос на защиту от террористических рисков, без которой страхование имущества не востребовано. Поменялся и характер угроз: теперь речь идет об атаках БПЛА.
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