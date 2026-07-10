Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Элина Градова

10 июля 2026, 11:01

ЦБ может снизить ставку в июле, но автокредиты не подешевеют

ЦБ может снизить ставку в июле, но автокредиты не подешевеют

Незначительное снижение ключевой ставки не сделает автокредиты дешевле: прогноз экспертов

ЦБ может снизить ставку в июле, но автокредиты не подешевеют

Рынок ждет решения по ключевой ставке. Эксперты обсуждают возможные сценарии. Инфляция замедляется, но риски сохраняются. Регулятор выбирает осторожную стратегию. Автокредиты остаются по-прежнему дорогими.

Рынок ждет решения по ключевой ставке. Эксперты обсуждают возможные сценарии. Инфляция замедляется, но риски сохраняются. Регулятор выбирает осторожную стратегию. Автокредиты остаются по-прежнему дорогими.

На фоне ожиданий очередного заседания Центробанка, запланированного на 24 июля, рынок гадает, насколько может снизиться ключевая ставка — и как это отразится на стоимости автокредитов. Несмотря на замедление инфляции, эксперты единодушны: даже при корректировке ставки кардинального удешевления кредитов не произойдёт. По информации Abn.agency, последние данные по инфляции дают основания для корректировки ставки, но осторожность остается главным принципом.

В опубликованном Центробанком резюме обсуждения отмечается, что в апреле и мае темпы роста цен заметно снизились - до 2,1% SAAR, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 8,7%. Базовая инфляция также замедлилась, достигнув 4,2% против 6,2% ранее. С 22 июня ставка установлена на уровне 14,25%.

Как поясняет Олег Орлов, совладелец инвестиционной компании «Infinite Capital Partners», замедление инфляционных процессов даёт пространство для манёвра, но Центробанк не склонен к радикальным решениям. Годовая инфляция на середину июня составила 5,6 %, а устойчивые показатели, по оценке регулятора, держатся в диапазоне 4–5 %. Кроме того, инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются повышенными — это сдерживает темпы смягчения денежно‑кредитной политики. Скорее всего, снижение составит не более 25–50 базисных пунктов.

Директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг» Николай Алексеев добавляет, что на решение ЦБ влияют не только показатели инфляции, но и бюджетные параметры, планы по увеличению госдолга, а также динамика цен на топливо. По его мнению, двузначные уровни ключевой ставки сохранятся как минимум в течение ближайшего года: факторов, способных привести к резкому смягчению политики и снижению ставки до 10 % и ниже, сейчас нет.

Юрист компании «Финансово‑правовой альянс» Евгения Боднар соглашается с этим прогнозом. Она отмечает, что, хотя замедление инфляции и ожиданий создаёт условия для корректировки ставки, заявления Центробанка не свидетельствуют о готовности к резкому смягчению курса. Дополнительным риском остаётся ситуация на топливном рынке: любой всплеск цен способен вновь ускорить инфляцию и заставить регулятора приостановить снижение ставки.

Для покупателей автомобилей это означает, что рассчитывать на существенное удешевление автокредитов в ближайшее время не стоит. Даже при умеренном снижении ключевой ставки банки будут сохранять высокие процентные ставки по кредитам, закладывая в них инфляционные риски и стоимость фондирования. Таким образом, доступность автокредитования в обозримой перспективе останется ограниченной, а выбор автомобиля всё так же будет требовать тщательного расчёта долговой нагрузки.

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