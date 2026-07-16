Антирейтинг ЦБ: какие страховщики больше всех разочаровали водителей в 2025 году

16 июля 2026, 14:32
ЦБ назвал страховщиков с наибольшим числом жалоб по ОСАГО в 2025 году
ЦБ назвал страховщиков с наибольшим числом жалоб по ОСАГО в 2025 году
Центробанк опубликовал свежий рейтинг страховых компаний по числу жалоб клиентов на ОСАГО. В списке оказались как крупные, так и небольшие игроки рынка. Какие компании чаще всего вызывают недовольство у автомобилистов и что это значит для владельцев полисов - разбираемся в деталях. Не все выводы очевидны, а последствия могут затронуть многих водителей.
Банк России представил новый рейтинг страховых компаний, работающих на рынке ОСАГО, основываясь на количестве обоснованных жалоб, поступивших от россиян в 2025 году. Как сообщает Quto.ru, анализ охватил обращения, направленные как в сам Центробанк, так и к финансовому уполномоченному. Итоговый список разделили на две группы: крупные страховщики, заключившие более 3 миллионов договоров за год, и компании с меньшим объемом продаж.
Среди крупных игроков лидером по числу жалоб стала компания «Т-Страхование» - на каждые 10 тысяч заключенных договоров пришлось 6,4 обращения. За ней следуют «Росгосстрах» (5 жалоб), ВСК (4,5), «РЕСО-Гарантия» (4,1), СОГАЗ (3,7), «АльфаСтрахование» (2,4) и «Югория» (2,2). Наименьшее количество претензий зафиксировано у «Ренессанс страхование» (1,2), «Зетта Страхование» (0,3) и «Астро-Волга» (0,1).
В сегменте компаний, оформивших менее 3 миллионов полисов ОСАГО, абсолютным лидером по жалобам стала «БАСК» - 23,9 обращения на 10 тысяч договоров. Также в антирейтинге оказались «Евроинс» (6,6), «Совкомбанк Страхование» (6,5), «Абсолют Страхование» (5,5), «Энергогарант» (2,0), «Чулпан» (1,9), «Гелиос» (1,8), «Макс» (1,7), «Согласие» (1,6), «Сбербанк Страхование» (1,5), «Армеец» (1,4) и «Пари» (1,3).
Регулятор уточнил, что рейтинг отражает только относительное количество обоснованных жалоб и не является официальной оценкой деятельности компаний по ОСАГО. Тем не менее, такие данные позволяют автомобилистам ориентироваться при выборе страховщика и учитывать не только стоимость полиса, но и репутацию компании на рынке.
Интересно, что среди лидеров по числу жалоб оказались как давно работающие на рынке бренды, так и относительно новые игроки. Это может указывать на системные проблемы в обслуживании клиентов или сложности с урегулированием страховых случаев. В то же время, низкий уровень жалоб у некоторых компаний может быть связан как с качеством сервиса, так и с меньшим объемом продаж.
Если Вы не знали, «Росгосстрах» - одна из старейших и крупнейших страховых компаний России, основанная еще в советское время. Компания долгое время занимала лидирующие позиции на рынке страхования, в том числе по ОСАГО. В последние годы «Росгосстрах» активно модернизирует свои сервисы и внедряет цифровые решения, однако, как видно из рейтинга, вопросы к качеству обслуживания у клиентов остаются. Для сравнения, «Т-Страхование» - более молодой игрок, но уже успел попасть в число лидеров по числу жалоб, что может говорить о необходимости пересмотра внутренних процессов и работы с клиентами.
По данным Quto.ru, подобные рейтинги становятся все более востребованными среди автомобилистов, поскольку позволяют заранее оценить риски при выборе страховщика. В условиях высокой конкуренции на рынке ОСАГО репутация компании и уровень клиентского сервиса приобретают особое значение. Для многих водителей такие списки - дополнительный аргумент в пользу более ответственного подхода к выбору страховой организации.
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