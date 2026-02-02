Вопрос мошенничества с ОСАГО снят: страховые компании получат доступ к видеозаписям с камер

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

2 февраля 2026, 11:24

ЦБ поддержал новые меры против мошенников в автостраховании: что изменится для водителей

ЦБ поддержал новые меры против мошенников в автостраховании: что изменится для водителей

Вопрос мошенничества с ОСАГО снят: страховые компании получат доступ к видеозаписям с камер

ЦБ поддержал новые меры против мошенников в автостраховании: что изменится для водителей

Вышло исследование: страховщики смогут оперативно получать записи с камер наблюдения для борьбы с мошенниками. Какие риски и возможности это открывает, и почему ЦБ согласился на такие перемены - разбираемся, что ждет рынок автострахования в ближайшее время.

Вышло исследование: страховщики смогут оперативно получать записи с камер наблюдения для борьбы с мошенниками. Какие риски и возможности это открывает, и почему ЦБ согласился на такие перемены - разбираемся, что ждет рынок автострахования в ближайшее время.

Вопрос противодействия мошенничеству в автостраховании сегодня волнует каждого владельца автомобиля в России. Новые инициативы, которые обсуждаются на самом высоком уровне, способны не только изменить подход к выплатам по страховым случаям, но и затронуть права миллионов водителей. Как сообщает Autonews, Банк России официально выразил поддержку мерам, направленным на борьбу с мошенниками, однако с оговоркой: любые нововведения не должны создавать дополнительные риски для рынка и ущемлять интересы граждан.

Суть изменений заключается в том, что страховые компании смогут получать расширенный доступ к фото- и видеоматериалам, собранным государственными органами. Речь идет о системах видеонаблюдения, таких как «Безопасный город», «Паутина» и «Поток». Это позволит страховщикам быстрее и точнее проверять обстоятельства ДТП, выявлять подставные аварии и пресекать попытки незаконного получения выплат.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) уже подготовил пакет поправок в законодательство, который предусматривает эти новшества. Ключевая идея - дать страховщикам возможность оперативно запрашивать записи с камер, чтобы минимизировать случаи мошенничества. По мнению экспертов, это может значительно сократить число фиктивных страховых случаев, которые ежегодно наносят ущерб не только компаниям, но и добросовестным клиентам.

Однако у инициативы есть и обратная сторона. Расширение полномочий страховщиков вызывает опасения у части автомобилистов и правозащитников. Главный вопрос - как обеспечить защиту персональных данных и не допустить злоупотреблений со стороны страховых компаний. В Банке России подчеркивают: поддержка будет только в том случае, если права граждан останутся под надежной защитой, а новые механизмы не приведут к появлению дополнительных рисков на рынке.

Еще один важный момент - предложение ВСС о разделении полномочий по борьбе с мошенничеством между самим союзом и Банком России. Регулятор, по информации Autonews, не возражает против такого подхода, что может привести к более гибкой и эффективной системе контроля за страховыми выплатами.

Для рядовых водителей эти перемены могут означать как ускорение процесса рассмотрения страховых случаев, так и ужесточение проверки заявлений. С одной стороны, честные автомобилисты получат больше гарантий, что их обращения будут рассматриваться объективно и быстро. С другой - возрастет вероятность отказа в выплате, если страховщик сочтет обстоятельства подозрительными на основании видеозаписей.

В целом, ситуация на рынке автострахования меняется стремительно. В условиях роста числа мошеннических схем и постоянного давления на страховщиков, новые инструменты контроля становятся необходимостью. Однако важно, чтобы борьба с мошенниками не обернулась новыми проблемами для законопослушных граждан. Как будет реализована инициатива на практике, покажет ближайшее время.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Haval H7 2026: новый двигатель, свежие технологии и мультимедиа для России
С 1 февраля: новые правила возврата авто, штрафы для бизнеса и рост цен
Changan CS75PLUS AWD: новая версия кроссовера представлена в Москве
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Набережные Челны Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться