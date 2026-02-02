Вопрос мошенничества с ОСАГО снят: страховые компании получат доступ к видеозаписям с камер

2 февраля 2026, 11:24
ЦБ поддержал новые меры против мошенников в автостраховании: что изменится для водителей
Вышло исследование: страховщики смогут оперативно получать записи с камер наблюдения для борьбы с мошенниками. Какие риски и возможности это открывает, и почему ЦБ согласился на такие перемены - разбираемся, что ждет рынок автострахования в ближайшее время.
Вопрос противодействия мошенничеству в автостраховании сегодня волнует каждого владельца автомобиля в России. Новые инициативы, которые обсуждаются на самом высоком уровне, способны не только изменить подход к выплатам по страховым случаям, но и затронуть права миллионов водителей. Как сообщает Autonews, Банк России официально выразил поддержку мерам, направленным на борьбу с мошенниками, однако с оговоркой: любые нововведения не должны создавать дополнительные риски для рынка и ущемлять интересы граждан.
Суть изменений заключается в том, что страховые компании смогут получать расширенный доступ к фото- и видеоматериалам, собранным государственными органами. Речь идет о системах видеонаблюдения, таких как «Безопасный город», «Паутина» и «Поток». Это позволит страховщикам быстрее и точнее проверять обстоятельства ДТП, выявлять подставные аварии и пресекать попытки незаконного получения выплат.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) уже подготовил пакет поправок в законодательство, который предусматривает эти новшества. Ключевая идея - дать страховщикам возможность оперативно запрашивать записи с камер, чтобы минимизировать случаи мошенничества. По мнению экспертов, это может значительно сократить число фиктивных страховых случаев, которые ежегодно наносят ущерб не только компаниям, но и добросовестным клиентам.
Однако у инициативы есть и обратная сторона. Расширение полномочий страховщиков вызывает опасения у части автомобилистов и правозащитников. Главный вопрос - как обеспечить защиту персональных данных и не допустить злоупотреблений со стороны страховых компаний. В Банке России подчеркивают: поддержка будет только в том случае, если права граждан останутся под надежной защитой, а новые механизмы не приведут к появлению дополнительных рисков на рынке.
Еще один важный момент - предложение ВСС о разделении полномочий по борьбе с мошенничеством между самим союзом и Банком России. Регулятор, по информации Autonews, не возражает против такого подхода, что может привести к более гибкой и эффективной системе контроля за страховыми выплатами.
Для рядовых водителей эти перемены могут означать как ускорение процесса рассмотрения страховых случаев, так и ужесточение проверки заявлений. С одной стороны, честные автомобилисты получат больше гарантий, что их обращения будут рассматриваться объективно и быстро. С другой - возрастет вероятность отказа в выплате, если страховщик сочтет обстоятельства подозрительными на основании видеозаписей.
В целом, ситуация на рынке автострахования меняется стремительно. В условиях роста числа мошеннических схем и постоянного давления на страховщиков, новые инструменты контроля становятся необходимостью. Однако важно, чтобы борьба с мошенниками не обернулась новыми проблемами для законопослушных граждан. Как будет реализована инициатива на практике, покажет ближайшее время.
