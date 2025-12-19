Снижение ставки: изменятся ли условия автокредитов и стоимость новых автомобилей – эксперты удивили

ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины

Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.

19 декабря 2025 года Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 16%. Это уже пятое подряд уменьшение за год. Предыдущее решение в октябре снизило ставку с 17% до 16,5%. Как сообщает Autonews, эксперты попытались разобраться, что это значит для автокредитов, цен на машины и общего состояния рынка.

Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и лизинга. Чем выше ставка, тем дороже заемные деньги, а значит, меньше желающих брать кредиты на покупку автомобилей. Когда ставка снижается, кредиты становятся доступнее, что обычно подстегивает спрос. Для автодилеров и производителей это шанс увеличить продажи и расширить клиентскую базу.

Однако, по мнению участников рынка, текущее снижение ставки вряд ли приведет к заметным переменам. В начале года большинство компаний не спешит обновлять автопарк, особенно в первом квартале, который традиционно считается убыточным для перевозчиков. Если тенденция к снижению ставки продолжится, оживление может наступить только во втором полугодии 2026 года.

Финансовые директора отмечают, что даже после серии снижений ставки по кредитам и лизингу остаются высокими. Гораздо сильнее на рынок повлияли ожидания повышения утилизационного сбора, из-за чего многие покупатели поторопились приобрести автомобили осенью. Снижение ключевой ставки, по их мнению, поддержало продажи, но не стало переломным моментом.

Положительный эффект от снижения ставки проявился в стабилизации спроса на новые автомобили массового сегмента и уменьшении колебаний продаж по месяцам. Однако говорить о полном восстановлении рынка пока рано. Высокая долговая нагрузка, рост цен и ограниченный выбор моделей продолжают сдерживать спрос.

Стоимость автокредитов действительно немного снизилась, но доходы населения растут медленнее, чем цены на машины. Это означает, что покупательная способность остается на прежнем уровне. Эксперты считают, что снижение ставки лишь частично смягчило последствия периода высоких процентов. Появились точечные улучшения, но они не изменили общую картину.

Наиболее заметно снижение ставки сказалось на автокредитовании. Часть отложенного спроса вернулась, но общий объем выданных кредитов за год сократился на 35–47%. Ежемесячные платежи по кредитам уменьшились, но инфляция и рост цен на автомобили свели выгоду на нет. Например, переплата за машину стоимостью 2 млн рублей теперь составляет 400–600 тысяч вместо прежнего миллиона, но это не компенсирует подорожание самих автомобилей.

Эксперты прогнозируют, что если политика смягчения продолжится, банки смогут снизить ставки по кредитам до 13–15%. Это может поддержать продажи и сделать автомобили доступнее. Однако заметный эффект ожидается не раньше второго-третьего квартала 2026 года. Постепенное снижение ставки может стать сигналом для оживления рынка, но значительного роста продаж в ближайшее время не предвидится. По оценкам специалистов, в 2026 году продажи новых автомобилей могут составить 1,3–1,5 миллиона штук.

В январе на рынок будут давить повышение утилизационного сбора и НДС. Ощутить влияние снижения ставки можно будет только к весне 2026 года. Для уверенного роста продаж грузовиков, по мнению экспертов, необходима ставка в диапазоне 8–9%. Только тогда банки смогут предлагать лизинговые продукты с приемлемыми условиями.

Пока же Банк России прогнозирует среднюю ставку в 2026 году на уровне 13–15%, с возможным снижением до 13% к концу года. Ожидать резкого падения ставок не стоит. Всплеска продаж в 2026 году не ожидается, но возможен плавный рост на 10–20% в течение года. Среди позитивных факторов - накопленный отложенный спрос, а среди негативных - снижение реальной покупательной способности, рост цен из-за налогов и сборов, а также осторожная политика банков.