Снижение ставки: изменятся ли условия автокредитов и стоимость новых автомобилей – эксперты удивили

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 декабря 2025, 19:39

ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины

ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины

Снижение ставки: изменятся ли условия автокредитов и стоимость новых автомобилей – эксперты удивили

ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов что будет с автокредитами и ценами на машины

Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.

Банк России вновь уменьшил ключевую ставку. Как это скажется на автокредитах и ценах, пока неясно. Эксперты не спешат с прогнозами. Рынок ждет перемен, но не все так просто. Подробности в нашем материале.

19 декабря 2025 года Банк России объявил о снижении ключевой ставки до 16%. Это уже пятое подряд уменьшение за год. Предыдущее решение в октябре снизило ставку с 17% до 16,5%. Как сообщает Autonews, эксперты попытались разобраться, что это значит для автокредитов, цен на машины и общего состояния рынка.

Ключевая ставка напрямую влияет на стоимость кредитов и лизинга. Чем выше ставка, тем дороже заемные деньги, а значит, меньше желающих брать кредиты на покупку автомобилей. Когда ставка снижается, кредиты становятся доступнее, что обычно подстегивает спрос. Для автодилеров и производителей это шанс увеличить продажи и расширить клиентскую базу.

Однако, по мнению участников рынка, текущее снижение ставки вряд ли приведет к заметным переменам. В начале года большинство компаний не спешит обновлять автопарк, особенно в первом квартале, который традиционно считается убыточным для перевозчиков. Если тенденция к снижению ставки продолжится, оживление может наступить только во втором полугодии 2026 года.

Финансовые директора отмечают, что даже после серии снижений ставки по кредитам и лизингу остаются высокими. Гораздо сильнее на рынок повлияли ожидания повышения утилизационного сбора, из-за чего многие покупатели поторопились приобрести автомобили осенью. Снижение ключевой ставки, по их мнению, поддержало продажи, но не стало переломным моментом.

Положительный эффект от снижения ставки проявился в стабилизации спроса на новые автомобили массового сегмента и уменьшении колебаний продаж по месяцам. Однако говорить о полном восстановлении рынка пока рано. Высокая долговая нагрузка, рост цен и ограниченный выбор моделей продолжают сдерживать спрос.

Стоимость автокредитов действительно немного снизилась, но доходы населения растут медленнее, чем цены на машины. Это означает, что покупательная способность остается на прежнем уровне. Эксперты считают, что снижение ставки лишь частично смягчило последствия периода высоких процентов. Появились точечные улучшения, но они не изменили общую картину.

Наиболее заметно снижение ставки сказалось на автокредитовании. Часть отложенного спроса вернулась, но общий объем выданных кредитов за год сократился на 35–47%. Ежемесячные платежи по кредитам уменьшились, но инфляция и рост цен на автомобили свели выгоду на нет. Например, переплата за машину стоимостью 2 млн рублей теперь составляет 400–600 тысяч вместо прежнего миллиона, но это не компенсирует подорожание самих автомобилей.

Эксперты прогнозируют, что если политика смягчения продолжится, банки смогут снизить ставки по кредитам до 13–15%. Это может поддержать продажи и сделать автомобили доступнее. Однако заметный эффект ожидается не раньше второго-третьего квартала 2026 года. Постепенное снижение ставки может стать сигналом для оживления рынка, но значительного роста продаж в ближайшее время не предвидится. По оценкам специалистов, в 2026 году продажи новых автомобилей могут составить 1,3–1,5 миллиона штук.

В январе на рынок будут давить повышение утилизационного сбора и НДС. Ощутить влияние снижения ставки можно будет только к весне 2026 года. Для уверенного роста продаж грузовиков, по мнению экспертов, необходима ставка в диапазоне 8–9%. Только тогда банки смогут предлагать лизинговые продукты с приемлемыми условиями.

Пока же Банк России прогнозирует среднюю ставку в 2026 году на уровне 13–15%, с возможным снижением до 13% к концу года. Ожидать резкого падения ставок не стоит. Всплеска продаж в 2026 году не ожидается, но возможен плавный рост на 10–20% в течение года. Среди позитивных факторов - накопленный отложенный спрос, а среди негативных - снижение реальной покупательной способности, рост цен из-за налогов и сборов, а также осторожная политика банков.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
О проекте Реклама FAQ по сайту
Курган Пермь Кемеровская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться